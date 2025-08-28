Tesla: Έβδομος μήνας κατρακύλας για τις ευρωπαϊκές πωλήσεις - Βουτιά 40% τον Ιούλιο

Δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι οι πωλήσεις των αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη, καθώς σημείωσαν πτώση και τον Ιούλιο, τον έβδομο συνεχόμενο πτωτικό μήνα για την εταιρεία.

Δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι οι πωλήσεις των αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη, καθώς σημείωσαν πτώση και τον Ιούλιο, τον έβδομο συνεχόμενο πτωτικό μήνα για την εταιρεία, την ίδια ώρα που ο μεγάλος ανταγωνιστής της, η κινεζική BYD είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων Tesla ανήλθαν σε 8.837 τον Ιούλιο, μειωμένες κατά 40% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ή ACEA. Αντίθετα, η BYD κατέγραψε 13.503 νέες ταξινομήσεις τον Ιούλιο, αυξημένες κατά 225% ετησίως.

Οι μειώσεις της Tesla σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του 'Ελον Μασκ αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του έντονου συνεχιζόμενου ανταγωνισμού και τη βλάβη που έχει υποστεί η φήμη της μάρκας από την εμπρηστική ρητορική του δισεκατομμυριούχου και τη σχέση του με την κυβέρνηση Τραμπ.

Τα έσοδα από πωλήσεις αυτοκινήτων της εταιρείας μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο Μασκ προειδοποίησε ότι η εταιρεία «θα μπορούσε να έχει μερικά δύσκολα τρίμηνα» μπροστά της.

Ένα από τα προβλήματα της Tesla είναι ότι δεν έχει ανανεωθεί σημαντικά η γκάμα των αυτοκινήτων της, όπως αναφέρει το CNBC. Η εταιρεία δήλωσε φέτος ότι εργάζεται πάνω σε ένα πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι αυτό θα αναζωογονήσει τις πωλήσεις.

Ο Τόμας Μπεσόν, επικεφαλής έρευνας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Kepler Cheuvreux, δήλωσε ότι η διοίκηση της Tesla προσπαθεί να «πείσει τους επενδυτές ότι η Tesla δεν είναι στην πραγματικότητα μια εταιρεία αυτοκινήτων» μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και αυτονομία.

«Μιλούν για σχεδόν όλα τα άλλα εκτός από το αυτοκίνητο που πωλούν με πιο αργό ρυθμό τώρα, επειδή ουσιαστικά, η ηλικία του οχήματός τους είναι πολύ μεγαλύτερη από τον ανταγωνισμό και τα τελευταία προϊόντα δεν ήταν τόσο επιτυχημένα όσο ελπίζαμε, ιδίως το Cybertruck», δήλωσε ο Μεσόν στο CNBC.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Tesla που πλήττεται από τον κινεζικό ανταγωνισμό. Η Stellantis, ιδιοκτήτρια της Jeep, ο όμιλος Hyundai της Νότιας Κορέας και οι Toyota και Suzuki της Ιαπωνίας, κατέγραψαν όλες πτώση στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Ιούλιο.

Αντίθετα, οι Volkswagen, BMW και Renault Group, ήταν μεταξύ εκείνων που κατέγραψαν αυξήσεις στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Ιούλιο.