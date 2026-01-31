Γάζα: Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν 12 ανθρώπους

Τρία παιδιά και δύο γυναίκες ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πλευρά.

Αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, και ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκονται και παιδιά, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας που ταράζει μια αδύναμη εκεχειρία.

Αεροπορική επιδρομή έπληξε διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας σκοτώνοντας τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με ένα μέλος της οικογένειας και το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Άλλη αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα αντίσκηνο στη Χαν Γιούνις, νοτιότερα, σύμφωνα με το WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες και δεν είπε αμέσως εάν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα. Βίντεο δείχνουν μαυρισμένους και κατεστραμμένους τοίχους σε διαμέρισμα ενός πολυώροφου κτιρίου, με συντρίμμια μέσα και έξω στον δρόμο στην Πόλη της Γάζας.

"Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο, λένε κατάπαυση του πυρός και τέτοια, τι έκαναν αυτά τα παιδιά, τι κάναμε εμείς;" είπε ο Σάμερ αλ-Άτμπας, συγγενής. Ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα, αφότου τέθηκε σε ισχύ, τον Οκτώβριο, εκεχειρία ανάμεσα στην παλαιστινιακή οργάνωση μαχητών Χαμάς και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Χθες, Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του ταυτοποίησαν οκτώ ενόπλους οι οποίοι έβγαιναν από σήραγγα στη Ράφα, στη νότια Γάζα. Τρεις από αυτούς σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος, ο οποίος σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ήταν σημαντικός διοικητής της Χαμάς στην περιοχή, συνελήφθη.

Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας, παρότι η Ουάσινγκτον τις πιέζει να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος οριστικά. Η επόμενη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει περίπλοκα θέματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, τον οποίο απορρίπτει η ισλαμιστική οργάνωση, περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. Η κύρια είσοδος στη Γάζα, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο που ήταν εν πολλοίς κλειστό στη διάρκεια του πολέμου, αναμένεται να ξανανοίξει αύριο Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ