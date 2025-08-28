Εστίαση: «Κραυγή αγωνίας» από τις επιχειρήσεις, χωρίς ταμειακά διαθέσιμα οι 6 στις 10

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εξαμηνιαίας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ειδικά για τον κλάδο της εστίασης. Γιατί «στερεύουν» από ρευστότητα και από εργατικό δυναμικό.

Ολοένα και περισσότερο δείχνει να σφίγγει ο κλοιός για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, καθώς καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και αυξημένων δυσκολιών.

Και αυτό γιατί ολοένα και ενισχύονται οι πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις από τη μείωση του κύκλου εργασιών τους, το υψηλό λειτουργικό κόστος, τη χαμηλή ρευστότητα και την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, θέτοντας σε κίνδυνο επενδύσεις, απασχόληση και βιωσιμότητα.

«Στερεύουν» από ταμειακά διαθέσιμα έξι στις δέκα επιχειρήσεις εστίασης

Το έντονο πρόβλημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης αποτυπώνεται και στα στοιχεία της εξαμηνιαίας αποτύπωσης του οικονομικού κλίματος που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία, για το πρώτο εξάμηνο του 2025, το ποσοστό των επιχειρήσεων της εστίασης που δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα, ή τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα, ανέρχεται στο 63,1%, ήτοι περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το 36,8% εξ αυτών δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ το 26,3% έχει ταμειακά διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα.

Χωρίς ταμειακά διαθέσιμα το σύνολο των επιχειρήσεων

Δύσκολη σκιαγραφείται η εικόνα και στο σύνολο των κλάδων της εγχώριας επιχειρηματικότητας, πέραν του χώρου της εστίασης.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν μηδενικά (26,8%) ή το πολύ για ένα μήνα (22%) ταμειακά διαθέσιμα, ενώ μόλις το 8,5% των επιχειρήσεων διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα που επαρκούν για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου.

Η πλήρης έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων είναι συχνότερη στις μικρότερες επιχειρήσεις συγκριτικά με τις μεγαλύτερες, αλλά παρατηρείται ως σημαντικό πρόβλημα ακόμα και για επιχειρήσεις με αξιόλογο ετήσιο κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, με μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 το 38,1% των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ, το 38% αυτών με κύκλο εργασιών 50.000 έως 100.000 ευρώ, το 23% με ετήσιο τζίρο 100.000 έως 300.000 ευρώ, αλλά και το 10,1% όσων ξεπερνούν σε ετήσιο κύκλο εργασιών τις 300.000 ευρώ.

Αντίστροφα με ταμειακά διαθέσιμα να ξεπερνούν τους έξι μήνες εμφανίζονται μόλις το 5,2% των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ, το 8,5% αυτών με κύκλο εργασιών 50.000 έως 100.000 ευρώ, το 9% με ετήσιο τζίρο 100.000 έως 300.000 ευρώ, αλλά και μόλις το 13,6% όσων ξεπερνούν σε ετήσιο κύκλο εργασιών τις 300.000 ευρώ.

Η έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων παραμένει κύριος κίνδυνος και για τη διατήρηση των ενεργών σήμερα θέσεων εργασίας, αφού το 19,86% των επιχειρήσεων με 1 έως 10 εργαζομένους/ες δεν έχει ταμειακά διαθέσιμα, όπως και το 14,58% όσων απασχολούν περισσότερους/ες εργαζομένους/ες. Αντίστοιχα, το 24,37%% των επιχειρήσεων με 1 έως 10 εργαζομένους/ες και το 22,92% των επιχειρήσεων με περισσότερους/ες από 11 εργαζομένους/ες διαθέτει ταμειακά αποθέματα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Το 37,55% των επιχειρήσεων με 1 έως 10 εργαζομένους/ες και το 41,67% των επιχειρήσεων με περισσότερους/ες εργαζομένους/ες διαθέτουν ταμειακά διαθέσιμα επαρκή για δύο έως έξι μήνες. Συνακόλουθα, μόλις το 9,39% των επιχειρήσεων με 1 έως 10 εργαζομένους/ες και το 9,38% με περισσότερες ενεργές θέσεις εργασίας διαθέτουν ταμειακά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τις ανάγκες του επόμενου εξαμήνου.

Η απουσία ταμειακών διαθεσίμων διαπερνά οριζόντια χωρίς ουσιώδεις διαφοροποιήσεις το σύνολο των κλάδων δραστηριότητας, αφού μόλις το 7,6% των επιχειρήσεων στη μεταποίηση - βιοτεχνία διαθέτει ταμειακό απόθεμα για περισσότερο από έξι μήνες, όπως και το 8,2% και το 9,4% των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες και στο εμπόριο, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, σοβαρό πρόβλημα ταμειακού αποθέματος αντιμετωπίζει το 29,2% των εμπορικών επιχειρήσεων, το 25,4% των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών και το 25,3% των επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης, καθώς τα ταμειακά τους διαθέσιμα είναι μηδενικά.

Με το… κιάλι αναζητά μάγειρες και σερβιτόρους η εστίαση

Την ίδια ώρα, διαρκώς αυξανόμενο εμφανίζεται το ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης που αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων.

Όπως προκύπτει από επιμέρους στοιχεία της εξαμηνιαίας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε ερώτημα σχετικά με τις ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έλλειψη, αρκετά ψηλά με ποσοστό 11,5% βρίσκονται ειδικότητες που σχετίζονται με τον κλάδο της εστίασης (μάγειρες, μαγείρισσες, σέρβις κ.α).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, πέραν της εστίασης, το 41,2% των συμμετεχόντων παραδέχθηκε ότι αντιμετώπισε δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων στο πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι του 37,3% που το αντιμετώπιζε στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 και του 35,2% στο πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους. Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανέρχεται σε 31,4%, δηλαδή σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα. Επιπλέον, ο μέσος αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις αναζητούν αλλά δεν μπορούν να βρουν αυξήθηκε στους τρεις (2,9) από τους δύο (2,26) που είχαν καταγραφεί στο προηγούμενο κύμα της έρευνας.