Ανέκαμψαν χρυσός και ασήμι μετά το «γκρέμισμα»

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν την Τρίτη ο χρυσός και το ασήμι, ανακάμπτοντας από τις εκτεταμένες απώλειες συμπαρασύροντας θετικά τις διεθνείς μετοχές και τα funds που συνδέονται με πολύτιμα μέταλλα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 5,6% στα 4.930 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού σημείωσαν άνοδο 6,4% στα 4.949 δολάρια.

Επιπλέον, το ασήμι στην αγορά spot κέρδισε πάνω από 6% και ανήλθε στα 84,29 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινήθηκαν υψηλότερα κατά 10% στα 84,12 δολάρια.

Οι σημερινές κινήσεις σηματοδοτούν μια μικρή ανάκαμψη από την πτώση της Δευτέρας, η οποία ακολούθησε την «βουτιά» της Παρασκευής σχεδόν 10% για το χρυσό και την «κατάρρευση» 30% για το ασήμι στην χειρότερη ημερήσια επίδοση του μετάλλου από το 1980.

Το «ξεπούλημα» προκλήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η ανάκαμψη του δολαρίου ΗΠΑ και οι μετατοπίσεις των προσδοκιών γύρω από την ηγεσία της Fed μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι το ευρύτερο επενδυτικό story για τον χρυσό και το ασήμι παραμένει άθικτο, σύμφωνα με το CNBC.

«Θεωρώ τις πρόσφατες απώλειες ως διορθωτικές κινήσεις στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης», δήλωσε από τη μεριά του ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στη Zaner Metals. Επιπλέο, πρόσθεσε ότι πολλά από τα θεμελιώδη στοιχεία που οδήγησαν στην άνοδο της τιμής του χρυσού τα τελευταία χρόνια παραμένουν σταθερά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα πρόσθεσε 3,4% στα 2.194,05 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,4% στα 1,727,03 δολάρια.

