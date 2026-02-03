Bitcoin: Κάτω από τα 73.000 δολάρια για πρώτη φορά από την επανεκλογή του Τραμπ

Μέχρι στιγμής το 2026, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε όρους κεφαλαιοποίησης έχει χάσει πάνω από 15%.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν υποχώρησε την Τρίτη το Bitcoin, διαγράφοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει μετά την επανεκλογή του θετικά προσκείμενου προς τα κρυπτονομίσματα προέδρου.

Ειδικότερα, το Bitcoin υποχώρησε πάνω από 6% στα 72.884 δολάρια, ενώ αυτή την ώρα διολισθαίνει 4,05% στα 74.987 δολάρια. Σε επίπεδο έτους, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε όρους κεφαλαιοποίησης έχει χάσει πάνω από 15% καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να απομακρύνονται από περιουσιακά στοιχεία που εμπεριέχουν ρίσκο, εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων και καθώς σημαντικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ καθυστέρησαν λόγω του μερικού κυβερνητικού shutdown.

«Πολλοί traders προσπαθούσαν να αγοράσουν στη διόρθωση, ποντάροντας σε μια ανάκαμψη πάνω από τα 80.000 δολάρια. Καθώς το Bitcoin υποχωρεί, πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν ρευστοποιηθεί, ασκώντας πίεση στις τιμές», σύμφωνα με τον Μπόχαν Γιανγκ, trader παραγώγων στην FalconX.

Παρά τον «ευνοϊκό» προς τα crypto Λευκό Οίκο και την αυξανόμενη υιοθέτησή τους από θεσμικούς φορείς, το Bitcoin έχει κάνει βουτιά πάνω από 40% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου 2025. Η πτώση ήρθε έπειτα από ένα κύμα ρευστοποιήσεων, που προκλήθηκε από δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν «καπνός» 19 δισ. δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων.