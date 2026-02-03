Χίος: Σύγκρουση σκάφους του λιμενικού με σκάφος μεταναστών - Νεκροί και τραυματίες

Στο σημείο αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τελευταία ενημέρωση 23:58

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μυρσινιδίου της Χίου. Σκάφος που μετέφερε άγνωστο αριθμό μεταναστών συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στο σημείο αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά . Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ