Ανοδικά το πετρέλαιο μετά την κατάρριψη ιρανικού drone από τις ΗΠΑ

Κέρδη κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου την Τρίτη έπειτα από την κατάρριψη ιρανικού drone που προσέγγισε αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα και ενώ ιρανικά πλοιάρια του πολεμικού ναυτικού προσέγγισαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,03 δολάρια ή 1,6% στα 67,33 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI πρόσθεσε 1,07 δολάρια ή 1,7% στα 62,21 δολάρια ανά βαρέλι.

Τη Δευτέρα, οι δύο δείκτες αναφοράς έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Ιανουαρίου με ημερήσιες απώλειες άνω του 4% έπειτα από τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το Ιράν βρίσκεται σε «σοβαρές» συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. Το Ιράν αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου των χωρών του OPEC, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ένα ιρανικό drone που πλησίαζε «επιθετικά» το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν στην Αραβική Θάλασσα. Παράλληλα, στα Στενά του Ορμούζ, ομάδα από ιρανικά πολεμικά πλοία προσέγγισαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο βόρεια του Ομάν.

Το συγκεκριμένο πέρασμα είναι κομβικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου των χωρών του OPEC όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

«Η σημασία του Ιράν για τις αγορές πετρελαίου ξεπερνά κατά πολύ το επίπεδο της παραγωγής του. Το γεωπολιτικό βάρος της χώρας βασίζεται στη στρατηγική της θέση, την επιρροή της στις δυναμικές της περιφερειακής ασφάλειας και την ικανότητά της να διαταράξει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και διαδρομές διαμετακόμισης», σημείωσε ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy.

Από τη μεριά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν ΗΠΑ και Ιράν να αξιοποιήσουν την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών αυτή την εβδομάδα για την αποκλιμάκωση της έντασης, που συνοδεύεται από αμοιβαίες απειλές αεροπορικών πληγμάτων.