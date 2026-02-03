Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Οι ηθοποιοί φωνής εναντίον του Netflix

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Οι ηθοποιοί φωνής εναντίον του Netflix
Netflix / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Γερμανοί ηθοποιοί φωνής μποϊκοτάρουν από την αρχή έτους την υπηρεσία streaming Netflix, διαμαρτυρόμενοι για μια αμφιλεγόμενη συμβατική ρήτρα σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Γερμανοί ηθοποιοί φωνής μποϊκοτάρουν από την αρχή έτους την υπηρεσία streaming Netflix, διαμαρτυρόμενοι για μια αμφιλεγόμενη συμβατική ρήτρα σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως αναφέρει η ειδησεογραφική πύλη "Meedia", το Netflix έχει αναθεωρήσει τα συμβόλαιά του, με στόχο να χρησιμοποιήσει φωνητικές ηχογραφήσεις για σκοπούς εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς όμως να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση. Η βιομηχανία φωνητικής υποκριτικής της Γερμανίας αισθάνεται, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ότι όχι μόνο αντιμετωπίζεται οικονομικά άδικα, αλλά και ότι απειλείται η ύπαρξης της, καθώς από τις ηχογραφήσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν παραπλανητικά ρεαλιστικά αντίγραφα φωνής, τα οποία αργότερα θα χρησιμοποιούνταν χωρίς τη συμμετοχή ή τον έλεγχο των ηθοποιών φωνής.

Σε επιστολή πάντως που έλαβε η Ραδιοτηλεόραση Βαυαρίας BR, το Netflix καθησυχάζει το κοινό, διαβεβαιώνοντας ότι ούτε ψηφιακά αντίγραφα ούτε φωνές που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη από πραγματικές φωνές σχεδιάζονται χωρίς να ληφθεί ξεχωριστή συγκατάθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

Ανοδικό ξέσπασμα για χρυσό και ασήμι μετά το sell off

Εθνικό Απολυτήριο: Προς εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος - Τι αλλάζει

tags:
Netflix
Γερμανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider