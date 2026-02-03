Γερμανία: Οι ηθοποιοί φωνής εναντίον του Netflix

Γερμανοί ηθοποιοί φωνής μποϊκοτάρουν από την αρχή έτους την υπηρεσία streaming Netflix, διαμαρτυρόμενοι για μια αμφιλεγόμενη συμβατική ρήτρα σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.
Όπως αναφέρει η ειδησεογραφική πύλη "Meedia", το Netflix έχει αναθεωρήσει τα συμβόλαιά του, με στόχο να χρησιμοποιήσει φωνητικές ηχογραφήσεις για σκοπούς εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς όμως να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση. Η βιομηχανία φωνητικής υποκριτικής της Γερμανίας αισθάνεται, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ότι όχι μόνο αντιμετωπίζεται οικονομικά άδικα, αλλά και ότι απειλείται η ύπαρξης της, καθώς από τις ηχογραφήσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν παραπλανητικά ρεαλιστικά αντίγραφα φωνής, τα οποία αργότερα θα χρησιμοποιούνταν χωρίς τη συμμετοχή ή τον έλεγχο των ηθοποιών φωνής.
Σε επιστολή πάντως που έλαβε η Ραδιοτηλεόραση Βαυαρίας BR, το Netflix καθησυχάζει το κοινό, διαβεβαιώνοντας ότι ούτε ψηφιακά αντίγραφα ούτε φωνές που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη από πραγματικές φωνές σχεδιάζονται χωρίς να ληφθεί ξεχωριστή συγκατάθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ