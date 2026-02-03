Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με πρωταγωνιστή των κλάδο των εξορύξεων

Σταθεροποιητικές κινήσεις καταγράφηκαν στη συνεδρίαση της Τρίτης στις ευρωαγορές έπειτα από το διευρυμένο selloff των προηγούμενων ημερών σε crypto και πολύτιμα μέταλλα.

Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης οι δείκτες στις ευρωαγορές καταγράφοντας σταθεροποιητικές κινήσεις στον απόηχο του διευρυμένου selloff των προηγούμενων ημερών σε κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,1% στις 617,92 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν στο «πράσινο». Των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές του εξορυκτικού κλάδου με τον δείκτη Stoxx Basic Resources να κλείνει σχεδόν 4% υψηλότερα. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,27% στις 5.991 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 0,09% στις 24.775 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,02% στις 8.179 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διολίσθησε 0,26% στις 10.314 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε με κέρδη 0,9% στις 46.420 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρέθηκε με +0,02% στις 18.119 μονάδες.

Οι εισηγμένοι στο Λονδίνο μεταλλευτικοί κολοσσοί κατέγραψαν κέρδη με τις Rio Tinto και Anglo American στο +3,47% και +7,25% αντίστοιχα. Η μετοχή της Antofagasta ισχυροποιήθηκε κατά 6,26%, ενώ η Fresnillo - ο μεγαλύτερος παραγωγός ασημιού παγκοσμίως και η μετοχή με την καλύτερη απόδοση στον FTSE 100 για το 2025 ενισχύθηκε κατά 6,38%.

Στα μάκρο της ημέρας, απροσδόκητη υποχώρηση σε χαμηλό πενταετίας σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, παραμένοντας σαφώς κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο μετά την άνοδο 0,7% του Δεκεμβρίου. Πέραν της ενέργειας, ο γαλλικός πληθωρισμός πιέστηκε τον Ιανουάριο από τα βιομηχανικά προϊόντα – κυρίως την ένδυση και τα υποδήματα – λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των χειμερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με πέρυσι.