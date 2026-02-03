Ειδήσεις | Διεθνή

Πούτιν και Μπιν Σαλμάν συζήτησαν για την κοινή τους συνεργασία εντός OPEC+

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πούτιν και Μπιν Σαλμάν συζήτησαν για την κοινή τους συνεργασία εντός OPEC+
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι συμφώνησαν να βαθύνουν τη συνεργασία στο πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό και ανθρωπιστικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την πρόοδο που σημειώθηκε στην κοινή τους συνεργασία εντός του σχήματος του ΟΠΕΚ+ και τις προσπάθειες να διατηρηθεί η σταθερότητα στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

Ανοδικό ξέσπασμα για χρυσό και ασήμι μετά το sell off

Εθνικό Απολυτήριο: Προς εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος - Τι αλλάζει

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
OPEC
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider