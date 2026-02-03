Πούτιν και Μπιν Σαλμάν συζήτησαν για την κοινή τους συνεργασία εντός OPEC+

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι συμφώνησαν να βαθύνουν τη συνεργασία στο πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό και ανθρωπιστικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την πρόοδο που σημειώθηκε στην κοινή τους συνεργασία εντός του σχήματος του ΟΠΕΚ+ και τις προσπάθειες να διατηρηθεί η σταθερότητα στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ