Σε συναγερμό Πορτογαλία και Ισπανία πριν από την έλευση νέων ισχυρών καταιγίδων

Η νέα καταιγίδα, που ονομάζεται Leonardo, θα πλήξει την ηπειρωτική Πορτογαλία από σήμερα έως το Σάββατο και την Ισπανία από αύριο Τετάρτη.

Μια νέα καταιγίδα απειλεί την Πορτογαλία και την Ισπανία με περαιτέρω πλημμύρες και ζημιές από σήμερα, μόλις μία εβδομάδα μετά το φονικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν, που κατέστρεψε σπίτια, εργοστάσια και κρίσιμης σημασίας υποδομές.

Το Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας της Πορτογαλίας (IPMA) αναμένει πως η νέα καταιγίδα, που ονομάζεται Leonardo, θα πλήξει την ηπειρωτική Πορτογαλία από σήμερα έως το Σάββατο και την Ισπανία από αύριο Τετάρτη.

Η Ιβηρική Χερσόνησος έχει πληγεί τους τελευταίους μήνες από σειρά καταιγίδων με κύρια χαρακτηριστικά τις καταρρακτώδεις βροχές, τους κεραυνούς, το χιόνι και τους θυελλώδεις ανέμους, με τη νότια Ισπανία να γνωρίζει, όπως περιγράφουν κάτοικοι, τον χειμώνα με τις περισσότερες βροχές εδώ και 40 χρόνια.

Το IPMA προειδοποίησε πως ο Λεονάρντο ενδέχεται να προκαλέσει συνεχείς και ισχυρές βροχές, με τις ριπές ανέμου να φθάνουν τα 75χλμ/ώρα κατά μήκος των ακτών νότια του Κάμπο Μοντέγκο στο κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας και τα 95 χλμ/ώρα στα ορεινά.

Εντούτοις, οι άνεμοι αναμένεται να είναι μικρότερης έντασης από εκείνους που ξεπέρασαν τα 200 χλμ/ώρα και συνόδευαν την καταιγίδα Κριστίν από την περασμένη Τετάρτη, από τους σφοδρότερους ανέμους στα χρονικά στη χώρα, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να προκαλούν τον θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων.

Η Ντανιέλα Φράγκα, υποδιοικήτρια της πορτογαλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ANEPC, είπε σε δημοσιογράφους αργά χθες το βράδυ πως οι ισχυρές βροχές που αναμένονται τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες, ιδίως στις περιοχές που σάρωσε η καταιγίδα Κριστίν.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος επισκέφθηκε εργοστάσια που υπέστησαν ζημιές στην πόλη Πομπάλ, δήλωσε πως ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια γα την ανοικοδόμηση βιομηχανικών μονάδων, δρόμων και σιδηροδρομικών υποδομών που καταστράφηκαν από την καταιγίδα.

«Ήταν μια καταστροφή που μας επηρέασε… ήδη έβρεξε πολύ, θα συνεχίσει να βρέχει και υπάρχουν πολλές απώλειες», είπε σε δημοσιογράφους ο Μοντενέγκρο.

Σχεδόν 115.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, περίπου 85.000 εξ αυτών στην περιοχή της Λέιρια, στην κεντρική Πορτογαλία, έγινε γνωστό από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας E-Redes.

Συναγερμός και στην Ισπανία

Και στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες, μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και η Aemet, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, εξέδωσε "κόκκινο συναγερμό" για αύριο στις κοινότητες Κάδιθ και Ρόντα, δύο χωριά της περιφέρειας της Ανδαλουσίας.

Στα βουνά της Γκραζαλέμα, ο όγκος του νερού που θα πέσει θα μπορούσε να υπερβεί τα 200-250 χιλιοστά σε διάστημα 24 ωρών. Αξιωματούχοι έχουν εκδώσει συναγερμό για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών λόγω της ανόδου της στάθμης των ποταμών.

Οι αρχές στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα, ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τα μαθήματα στα περισσότερα σχολεία για αύριο, ενώ προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ζήτησαν από τη μονάδα εκτάκτων καταστάσεων του στρατού να βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβει.

Μπροστά σε αυτό το νέο επεισόδιο σφοδρών βροχοπτώσεων, ο πρόεδρος της περιφέρειας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη "μέγιστη προσοχή".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ