Μέτσολα: Αν η Ευρώπη θέλει να δράσει, πρέπει να είναι μια Ευρώπη που κινείται

Απευθυνόμενη στη Γερουσία της Ισπανίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια καθοριστική στιγμή. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομικές πιέσεις και αυξανόμενη ανασφάλεια για τους πολίτες.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει στάσιμη. Αντίθετα, οφείλει να κινηθεί με ταχύτητα, ενότητα και ρεαλιστικό πραγματισμό, μετατρέποντας τις αξίες της σε πράξη, ενισχύοντας την οικονομία, την ασφάλεια και τον διεθνή της ρόλο, και αποδεικνύοντας - ιδίως στις νεότερες γενιές- ότι έχει τη βούληση, την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.

«Σε αυτόν τον νέο κόσμο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει στάσιμη. Πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά. Η Γροιλανδία μας το δίδαξε αυτό.

Και αυτό ακριβώς κάναμε. Μείναμε ενωμένοι στη στήριξή μας προς την Ουκρανία και θα συνεχίσουμε. Συνεργαστήκαμε πιο στενά από ποτέ στον τομέα της άμυνας. Ανοίξαμε νέες εμπορικές ευκαιρίες. Και αρχίσαμε να απομακρύνουμε εμπόδια που κρατούσαν πίσω ανθρώπους και επιχειρήσεις», τόνισε η κ. Μέτσολα.

