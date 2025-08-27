35% λιγότεροι μάνατζερ στη Google - Το σχέδιο Pichai για αποδοτικότητα

Η Google προχώρησε σε περικοπές που αφορούν πάνω από το ένα τρίτο των μάνατζερ μικρών ομάδων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να αυξήσει την αποδοτικότητα.

Ο Brian Welle, αντιπρόεδρος του τμήματος People Analytics and Performance, ανέφερε σε εσωτερική συνάντηση ότι η εταιρεία έχει «35% λιγότερους μάνατζερ σε σχέση με πέρυσι, με λιγότερους άμεσους υφισταμένους». Όπως τόνισε, στόχος είναι η ταχύτερη λήψη αποφάσεων και η μείωση των «εσωτερικών εμποδίων».

Στη συνάντηση, εργαζόμενοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας, την κουλτούρα της εταιρείας και τα συνεχή κύματα απολύσεων, εθελούσιων εξόδων και αναδιαρθρώσεων.

Η περικοπή αφορά κυρίως μάνατζερ που επέβλεπαν λιγότερα από τρία άτομα, αναφέρει το CNBC, επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ο CEO της Google, Sundar Pichai, υπογράμμισε ότι η εταιρεία πρέπει «να γίνεται πιο αποδοτική όσο αναπτύσσεται, ώστε να μη λύνει όλα τα προβλήματα με αύξηση προσωπικού».

Η Alphabet, μητρική της Google, έχει ήδη απολύσει περίπου 6% του προσωπικού της το 2023, ενώ συνεχίζει περικοπές σε διάφορα τμήματα. Η οικονομική διευθύντρια Anat Ashkenazi, που ανέλαβε το 2023, είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι θα προχωρήσει σε ακόμη βαθύτερες μειώσεις κόστους. Παράλληλα, η Google έχει επιβραδύνει τις προσλήψεις και προσφέρει προγράμματα εθελουσίας, ζητώντας από τους εργαζόμενους «να κάνουν περισσότερα με λιγότερα».