Ινδία: Κατέγραψε την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων έξι τριμήνων παρά τους δασμούς Τραμπ

Ισχυρή είναι η δυναμική της οικονομίας της Ινδίας, η οποία μάλιστα αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι τριμήνων, γεγονός που υπογραμμίζει την ανθεκτικότητά της, ακόμη και απέναντι στους υψηλούς δασμούς που έχει εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 8,2% στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Στατιστικής, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση 7,4% σε έρευνα του Bloomberg. Αυτό έρχεται μετά από μια ανάπτυξη 7,8% στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που προσφέρουν μια εικόνα της ανάπτυξης από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί 50% του Τραμπ τον Αύγουστο. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προσπαθεί να στηρίξει την ανάπτυξη τονώνοντας τις καταναλωτικές και επιχειρηματικές δαπάνες, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η κυβέρνησή του εισήγαγε σημαντικές φορολογικές περικοπές τον Σεπτέμβριο, για να ενισχύσει τις δαπάνες ενόψει της εορταστικής περιόδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% του ΑΕΠ, εκτινάχθηκε το τελευταίο τρίμηνο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ινδίας αυξήθηκε έως και 4 μονάδες βάσης στο 6,50% μετά τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία ανάπτυξης.

Εκτός από την κατανάλωση, η ισχυρή οικονομική επίδοση καθοδηγήθηκε κυρίως από τον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση.

«Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρότερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ωθούμενο από τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες», δήλωσε η Shumita Deveshwar, επικεφαλής οικονομολόγος στην GlobalData.TS Lombard. «Ωστόσο, η δυναμική είναι πιθανό να εξασθενήσει τα επόμενα τρίμηνα», τόνισε.

Οι εξαγωγές ήδη επιβραδύνονται, καθώς οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ παραμένουν ημιτελείς και η εορταστική αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, που ωθήθηκε από τις μειώσεις του συντελεστή GST, δεν θα διατηρηθεί με τον ίδιο ρυθμό, ανέφεραν οι ειδικοί.