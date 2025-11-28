Επίσκεψη Χάρη Θεοχάρη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΑΕ.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης αποτέλεσε το Ντουμπάι, όπου ο Υφυπουργός συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε επιχειρηματική ημερίδα με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού στις δύο χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Enterprise Greece και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ντουμπάι (Dubai Chambers), σε συνεργασία με το Hellenic Business Council. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Θεοχάρης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Dubai Chambers, ο οποίος θα ηγηθεί επιχειρηματικής αποστολής στην Ελλάδα στις αρχές του νέου έτους.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός μετέβη στο Άμπου Ντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Δρ. Sultan Al Jaber. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία των ενεργών επενδύσεων από τα ΗΑΕ στη χώρα μας καθώς και τρόποι ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κοινή παραδοχή ήταν πως η επιτυχία της έως τώρα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι το επόμενο διάστημα καθώς καταρτίζουμε το κοινό πλάνο δράσης των επόμενων μηνών.