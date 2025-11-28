Ειδήσεις | Ελλάδα

Αστεροσκοπείο Αθηνών: Σε Φάληρο, Άλιμο και Κηφισιά τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης

Newsroom

Σε Φάληρο, Άλιμο και Κηφισιά καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στην Αττική έως σήμερα τις 9.00 το πρωί λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο Φάληρο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε Άλιμο και Κηφισιά 50.

Στον σχετικό χάρτη, αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας.

tags:
Κακοκαιρία
Αττική
