Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ καθαρές εισροές στα Αμοιβαία Κεφάλαια φέτος - Ποια ξεχωρίζουν

Κατά 5,19 δισ. ευρώ έχει «ψηλώσει» το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, φτάνοντας πλέον στα 27,31 δισ. ευρώ, από 22,120 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους. Εξ αυτών, τα 22,716 δισ. ευρώ, το 83,2% δηλαδή του συνόλου καλύπτεται από τις θυγατρικές ΑΕΔΑΚ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η αγορά, αρχίζει πλέον και φλερτάρει με τα υψηλά επίπεδα του 2003 - 2004, όπου το ενεργητικό των αμοιβαίων είχε ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές καθαρές εισροές προς όλες τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεπερνά ελαφρώς τα 3,546 δισ. ευρώ από 1/1/25 - 8/9/25, με τα διεθνή ομολογιακά να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος.

Συγκεκριμένα, οι καθαρές εισροές προς την συγκεκριμένη κατηγορία ξεπερνούν τα 2,31 δισ. ευρώ, ενώ στα εγχώρια ομολογιακά έχουν συγκεντρωθεί περί τα 367 εκατ. ευρώ (καθαρές εισροές). Μάλιστα, οι καθαρές εισροές στα διεθνή ομολογιακά είναι σχεδόν διπλάσιες από το σύνολο όλων των άλλων κατηγοριών μαζί. Φυσικά, τα χαμηλά επιτόκια που προσφέρουν οι προθεσμιακές - που ολοένα και χαμηλώνουν - έχουν οδηγήσει ένα κομμάτι της μεγάλης ρευστότητας που υπάρχει στο σύστημα, να διοχετευτεί στα αμοιβαία κεφάλαια.

Από την άλλη, η εικόνα άνθισης της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς - με αποδόσεις άνω του 200% από αρχές 2009 σε επίπεδο Γενικού Δείκτη (χωρίς ανταμοιβές μετόχων) - δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον προς τα εγχώρια μετοχικά Α/Κ.

Μέχρι στιγμής, οι καθαρές εισροές στα εγχώρια μετοχικά Α/Κ διαμορφώνονται κοντά στα 137 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ να ηγείται, με καθαρές εισροές - σε αυτή την κατηγορία - που προσεγγίσουν τα 93,45 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Alpha Asset Management με καθαρές εισροές περί τα 30,24 εκατ. ευρώ.

Σε μεγάλο βαθμό, η υπερδεκαετής οικονομική κρίση έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτή την επενδυτική επιφυλακτικότητα. Παράγοντες της αγοράς ωστόσο, εκφράζουν την αισιοδοξία τους για ενίσχυση του ενδιαφέροντος και διάχυση του χρήματος και προς αυτή την κατηγορία.

Ευρύτερα, η ελλιπής οικονομική παιδεία και κουλτούρα, η δυσάρεστη εμπειρία φαινομένων της εγχώριας αγοράς κατά το παρελθόν, αλλά και δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας (π.χ χαμηλά εισοδήματα - το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου, τροφοδοτεί την κατανάλωση) και του συστήματος (έλλειψη φορολογικών κινήτρων, στο πλαίσιο του δεύτερου ή τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος) αποτελούν ένα μέρος των αγκυλώσεων και των εμποδίων των μικρομεσαίων εισοδημάτων που έρχονται αντιμέτωποι οι Έλληνες διαχειριστές.

Περίπου 2,51 εκατ. ευρώ είναι οι καθαρές εισροές στο ETF FTSE Athex Large Cap της Alpha ΑΕΔΑΚ. Ξεχωρίζουν επίσης τα μεικτά μετοχικά με καθαρές εισροές 234,4 εκατ. ευρώ, ενώ ολοένα και ψηλότερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται προς τα ειδικού τύπου, με καθαρές εισροές στο σύνολο, ύψους 229,65 εκατ. ευρώ. Ηγείται η Alpha ΑΕΔΑΚ, μαζεύοντας (εισροές - εκροές) περίπου 150,8 εκατ. ευρώ.