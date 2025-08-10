Κινεζικά ΜΜΕ: Τα τσιπ H20 της Nvidia προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας

Αναφέρουν ότι το Πεκίνο έχει εκφράσει ανησυχίες για τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω «πίσω πόρτας» σε αυτά τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τσιπ H20 της Nvidia προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια στην Κίνα, σύμφωνα με έναν λογαριασμό κοινωνικών μέσων που συνδέεται με τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας, ο οποίος ανέφερε την Κυριακή ότι το Πεκίνο έχει εκφράσει ανησυχίες για τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω «πίσω πόρτας» σε αυτά τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τσιπ H20 δεν είναι επίσης τεχνολογικά προηγμένα ή φιλικά προς το περιβάλλον, ανέφερε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian, ο οποίος συνδέεται με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο WeChat, αναφέρει το Reuters.

«Όταν ένας τύπος τσιπ δεν είναι ούτε φιλικός προς το περιβάλλον, ούτε προηγμένος, ούτε ασφαλής, ως καταναλωτές, σίγουρα έχουμε την επιλογή να μην τον αγοράσουμε», κατέληξε το άρθρο.

Η Nvidia δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 αναπτύχθηκαν από την Nvidia για την κινεζική αγορά, μετά την επιβολή περιορισμών εξαγωγών στις ΗΠΑ για τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στα τέλη του 2023. Η διοίκηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε τις πωλήσεις τους τον Απρίλιο εν μέσω κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα, αλλά ανέστειλε την απαγόρευση τον Ιούλιο.

Η κινεζική αρχή κυβερνοχώρου δήλωσε στις 31 Ιουλίου ότι είχε καλέσει τη Nvidia σε συνάντηση, ζητώντας από τον Αμερικανό κατασκευαστή τσιπ να εξηγήσει αν τα τσιπ H20 ενέχουν κινδύνους ασφαλείας μέσω «πίσω πόρτας» – δηλαδή, έναν κρυφό τρόπο παρακάμπτοντας τις κανονικές διαδικασίες πιστοποίησης ή ελέγχου ασφαλείας.

Η Nvidia αργότερα δήλωσε ότι τα προϊόντα της δεν περιέχουν «πίσω πόρτες» που θα επέτρεπαν απομακρυσμένη πρόσβαση ή έλεγχο.

Στο άρθρο της, η Yuyuan Tantian ανέφερε ότι τα τσιπ της Nvidia θα μπορούσαν να επιτύχουν λειτουργίες όπως το «απομακρυσμένο κλείσιμο» μέσω μιας «πίσω πόρτας» στο υλικό.

Το σχόλιο της Yuyuan Tantian ακολούθησε την κριτική κατά της Nvidia από την People's Daily, ένα ακόμη κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σε ένα άρθρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η People's Daily ανέφερε ότι η Nvidia πρέπει να παράγει «πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ασφαλείας» για να απαλύνει τις ανησυχίες των Κινέζων χρηστών σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας στα τσιπ της και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images