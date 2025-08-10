Κίνα: Θέλει οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ ΑΙ

Το Πεκίνο θέλει αυτό να αποτελέσει μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ που είναι κρίσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη, ως μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε η Financial Times την Κυριακή.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει ειδικούς στην Ουάσιγκτον ότι το Πεκίνο επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ να χαλαρώσει τους περιορισμούς εξαγωγής για τα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα Reuters για σχόλιο σχετικά με την αναφορά.

Τα τσιπ HBM (High Bandwidth Memory), τα οποία βοηθούν στην εκτέλεση απαιτητικών εργασιών τεχνητής νοημοσύνης γρήγορα, παρακολουθούνται στενά από τους επενδυτές λόγω της χρήσης τους μαζί με επεξεργαστές γραφικών για τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα της Nvidia.

Η FT ανέφερε ότι η Κίνα ανησυχεί διότι οι περιορισμοί εξαγωγών HBM από τις ΗΠΑ εμποδίζουν τις κινεζικές εταιρείες, όπως η Huawei, να αναπτύξουν τα δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διαδοχικές αμερικανικές διοικήσεις έχουν περιορίσει τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα, επιδιώκοντας να περιορίσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των αμυντικών δυνατοτήτων του Πεκίνου.

Αν και αυτό έχει επηρεάσει την ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να καλύψουν πλήρως τη ζήτηση από την Κίνα, μία από τις μεγαλύτερες αγορές ημιαγωγών στον κόσμο, παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας εσόδων για τους Αμερικανούς κατασκευαστές τσιπ.

