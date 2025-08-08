Τράπεζες: Βγήκε η άμυνα, ξανά μπροστά στα καθαρά έσοδα από τόκους

Αφού κατάφεραν να βγάλουν «άμυνες» σε μια σωρευτική μείωση 181 μονάδων βάσης στο μέσο τριμηνιαίο Euribor, από το υψηλό του πρώτου τριμήνου του 2024, οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν έτοιμες να ξαναβγούν μπροστά σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους (NII)…Επιβράδυνση του ρυθμούς μείωσης, σταθεροποίηση και ανάκαμψη από το τρίτο τρίμηνο (εξαίρεση η Alpha που γύρισε υψηλότερα από το δεύτερο).

Η υιοθέτηση μιας στάσης αναμονής στα επιτόκια από τη Φρανκφούρτη, με μια μείωση τον Σεπτέμβριο, που θα φέρει το DFR (επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων) στο 1,75% συγκεντρώνει τις υψηλότερες πιθανότητες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το σενάριο να έχει σημάνει, ήδη, το τέλος του κύκλου μειώσεων, στο 2%. Η ισχυροποίηση του ευρώ, άλλωστε, λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο στον περιορισμό ενός μέρους των πληθωριστικών πιέσεων (έχοντας οδηγήσει σε πιο σταδιακές και ήπιες μειώσεις επιτοκίων). Το πλαίσιο αυτό λειτουργεί ευεργετικά για τις τράπεζες, όχι τόσο για την φετινή κερδοφορία, για την οποία δεν τίθεται θέμα, αλλά για του 2026, όταν θα αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και οι εξαγορές που υλοποιούνται.

Έτσι, από το δεύτερο τρίμηνο υπήρξε μείωση του ρυθμού επιβράδυνσης των καθαρών εσόδων από τόκους για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς και από το τρίτο τρίμηνο αναμένεται θετική επαναφορά. Στην περίπτωση της Alpha Bank ήδη από το δεύτερο τρίμηνο υπήρξε ανάκαμψη, στη βάση της χαμηλότερης ευαισθησίας στη μείωση επιτοκίων.

Τα νούμερα ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων, καθώς στα τέλη του περασμένου έτους, όπως ανέφερε το insider.gr, όπου καταγράφηκε εκτίναξη των εταιρικών χορηγήσεων, μέρος αυτών, εκτοκίστηκε στο δεύτερο τρίμηνο, ενισχύοντας τα έσοδα από τόκους. Σημαντικά οφέλη συνεχίζουν να καρπώνονται οι τράπεζες από την περιορισμένη μετάβαση της πελατειακής τους βάσης στις προθεσμιακές (στροφή σε επενδυτικά προϊόντα) και την αποκλιμάκωση του κόστους αυτών.

Κατά το πρώτο μισό, οι τράπεζες πέτυχαν σχεδόν το ήμισυ των φετινών τους στόχων, χωρίς να αναθεωρούν τις γραμμές καθοδήγησης σε αυτό το πεδίο, αναμένοντας και το σήμα της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο. Τα NII έφτασαν τα 4,094 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, μειωμένα κατά σχεδόν 2,5% σε ετήσια βάση, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται μεταξύ 2,18% έως 2,82%.

Ωστόσο, εάν τα επιτόκια παραμείνουν σταθερά (επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, DFR στο 2%) οι τράπεζες μπορούν να υπερβούν στόχων, καθώς θα «φρενάρει» περαιτέρω η ανατιμολόγηση των ενήμερων δανείων (π.χ για Πειραιώς από το σύνολο ενήμερων το 75% είναι κυμαινόμενου) όπου συνδυαστικά με την υψηλή πιστωτική επέκταση και τα hedges θα λάβουν περαιτέρω ώθηση. Οι τραπεζίτες «έκλεισαν το μάτι» για υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, έναντι των στόχων της επόμενης χρονιάς.

Η Eurobank ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 633 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι 638 εκατ. στο πρώτο (υψηλό στα 698 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο). Από την αύξηση των δανειακών υπολοίπων και την ανατιμολόγηση έλαβε περί τα 589 εκατ. ευρώ, περίπου 3 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε τριμηνία βάση, από ομόλογα περίπου 200 εκατ. (έναντι 207 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο) και 65 εκατ. ευρώ (έναντι 89 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο) από το «παρκάρισμα» ταμειακού υπολοίπου στην κεντρική τράπεζα με εφαρμογή του ισχύοντος DFR. Καθαρό όφελος της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ προκύπτει σε τριμηνία βάση από MREL, hedging, money markets, repos and Tier II, ενώ το πλήγμα από τις καταθέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους περιορίστηκε κατά 14 εκατ. ευρώ περίπου (στα 141 από 155 εκατ. ευρώ). Στο εξάμηνο, τα NII αυξήθηκαν κατά 12,2% στα 1,27 δισ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην ενοποίηση του ομίλου της Ελληνικής από το τρίτο τρίμηνο του 2024, ο οποίος συνεισέφερε 271 εκατ. ευρώ και στην πιστωτική επέκταση.

Στα 532 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής κατά το δεύτερο εξάμηνο, έναντι 548 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο. Περίπου 396 εκατ. προήλθαν από την αύξηση των δανειακών υπολοίπων αλλά και από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ενώ περίπου 158 εκατ. ευρώ καρπώθηκε η ΕΤΕ από το χαρτοφυλάκιο τίτλων. Στα 11 εκατ. ευρώ η πίεση από το wholesale funding, με μετριασμό των πιέσεων από τις καταθέσεις στα 36 εκατ. ευρώ, έναντι 51 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο (χαμηλότερη ανατιμολόγηση καταθέσεων και hedges - NMDs (non maturing deposits - καταθέσεις πελατών χωρίς συγκεκριμένη λήξη). Στο πρώτο εξάμηνο τα NII διαμορφώθηκαν στα 1,08 δισ. έναντι 1,192 δισ. ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2024.

Για τον όμιλο της Πειραιώς, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν ελαφρώς, κατά 7 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας στα 474 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τόκους των ενήμερων δανείων μειώθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, με την αρνητική επίδραση των επιτοκίων ύψους 30 εκατ. ευρώ, να μετριάζεται από τη ισχυρή αύξηση του όγκου δανείων, η οποία παρήγαγε περίπου 15 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Στα 160 εκατ. ευρώ τα συνολικά έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, το «παρκάρισμα» καταθέσεων διάρκειας μια ημέρας στην κεντρική τράπεζα και το hedging, με +12 εκατ. ευρώ από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Παράλληλα, στα 68 εκατ. αποκλιμακώθηκε η πίεση στα NII από τις καταθέσεις, με διαφορά +12 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Σχεδόν διπλάσια έναντι της διαφορά πρώτου τρίμηνου 2025, τετάρτου τριμήνου 2024. Στο πρώτο μισό του 2025, τα NII διαμορφώθηκαν στα 955 εκατ. ευρώ, έναντι 1,045 δισ. στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε η Alpha Bank στα καθαρά έσοδα από τόκους, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας στα 399 εκατ. ευρώ, έναντι 395 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Από την ενίσχυση των ενήμερων δανείων και από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προέκυψαν επιτοκιακά έσοδα 437 εκατ. ευρώ, έναντι 458 εκατ. στο πρώτο, μειωμένα λόγω ανατιμολόγης. Παράλληλα, στα 110 εκατ. ευρώ ήταν τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της τράπεζας, ενώ όφελος 12 εκατ. ευρώ προέκυψε από την αποκλιμάκωση της πίεσης από καταθέσεις (-70 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι -82 εκατ. στο πρώτο). Από wholesale και άλλα, καταγράφηκε μικρότερη πίεση της τάξεως των 78 εκατ. εναντι 86 εκατ. ευρώ στο πρώτο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 789 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο έναντι 832 εκατ. ευρώ.