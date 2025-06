Ρέξαμ: Το νέο ποδοσφαιρικό θαύμα της Αγγλίας με επιστροφή επένδυσης... 19.000%

Η συναρπαστική μεταμόρφωση μίας μικρής, ιστορικής ομάδας σε ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο που δίνει άλλο νόημα στη λέξη «επένδυση».

Πρόκειται για ένα από τα πιο τρελά ποδοσφαιρικά σενάρια των τελευταίων ετών: η συναρπαστική μεταμόρφωση μίας μικρής, ιστορικής ομάδας σε ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο που δίνει άλλο νόημα στη λέξη «επένδυση».

Η Ρέξαμ αποτελούσε κάποτε μία... υποσημείωση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά η μοίρα της άλλαξε από την στιγμή που οι ηθοποιοί Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ Μακέλενεϊ, αγόρασαν τη ομάδα το 2021 έναντι μόλις 2,5 εκατ. δολαρίων. Τέσσερα χρόνια μετά, η αποτίμηση Ρέξαμ φτάνει τα 475 εκατ. δολάρια σε μόλις τέσσερα χρόνια., με μία αύξηση της τάξης του 19.000% (!!!), αυτή που μπορεί να κάνει και τους πιο ψύχραιμους επιχειρηματίες να γυρίσουν έκπληκτοι το κεφάλι και τις παλιές καραβάνες των επενδυτικών κύκλων του ποδοσφαίρου να αμφισβητήσουν όλα όσα γνώριζαν για την σχέση μεταξύ των εσόδων και της στρογγυλής θεάς.

Όταν οι δύο χολιγουντιανοί σταρ απέκτησαν την ομάδα, πολλοί υπέθεσαν ότι πρόκειται για διαφημιστικό τρικ ή ίσως μία παρορμητική κίνηση που ελπίζει κάποτε να γίνει υλικό για ένα ντοκιμαντέρ, όπως το εκπληκτικό «Sunderland Till I Die» που είδαν και εμπνεύστηκαν για να δοκιμάσουν την τύχη τους στο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη του συνέντευξη ο Ρέινολντς είχε πει πως στόχος της ομάδας είναι η άνοδος στην Premier League. Οι δημοσιογράφοι γέλασαν. Ακόμα και οι παίκτες της ομάδας. «Τώρα δεν γελάνε» δήλωσε πρόσφατα ο 48χρονος ηθοποιός και παραγωγός, «παίρνοντας το αίμα του πίσω».

Η ομάδα μετά από τρεις διαδοχικές ανόδους, πανηγύρισε στα τέλη Απριλίου την άνοδό της στην Championship, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, ελπίζοντας να βρεθεί σύντομα στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, την Premier League.

Με μία νέα αύξηση κεφαλαίου να έπεται, η Ρέξαμ πλέον επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αξία στο ποδόσφαιρο. Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα τα νούμερα, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, επίσης ομάδα στην Championship, πουλήθηκε τον Δεκέμβριο για 135 εκατ. δολάρια ενώ η Έβερτον της Premier League, άλλαξε πρόσφατα χέρια σε μια συμφωνία που εκτιμάται στα 500 εκατ. δολάρια. Η αποτίμηση της Ρέξαμ στα 475 εκατ. δολάρια βρίσκεται πιο κοντά στην κορυφαία κατηγορία παρά στις ομάδες με τις οποίες θα κοντράρεται από τον Σεπτέμβρη στην Championship. Ένα ποδοσφαιρικό… παράδοξο, που όμως εξηγείται εάν το δει κανείς ως ένα παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο στο χώρο του entertainment, με το ποδόσφαιρο ως «κλειδί» της επένδυσης.

