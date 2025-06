Costa Navarino – Nestle Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία για καφέ χωρίς απορρίμματα

Η Costa Navarino προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Nestlé Ελλάς για τη συλλογή και ανακύκλωση υπολειμμάτων καφέ Buondi Craft και Roastelier by Buondi Craft από τους χώρους εστίασης, καθώς και καψουλών καφέ Nespresso από τα δωμάτια των ξενοδοχείων.

Η Costa Navarino προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Nestlé Ελλάς για τη συλλογή και ανακύκλωση υπολειμμάτων καφέ Buondi Craft και Roastelier by Buondi Craft από τους χώρους εστίασης, καθώς και καψουλών καφέ Nespresso από τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Στόχος είναι η επίτευξη μηδενικών αποβλήτων από την κατανάλωση καφέ (zero-waste coffee) σε όλα τα ξενοδοχεία και τις εγκαταστάσεις της Costa Navarino.



Το πρόγραμμα ανακύκλωσης καφέ, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους βιωσιμότητας της Nestlé Ελλάς και της Costa Navarino, εφαρμόστηκε πιλοτικά στο The Westin Resort Costa Navarino το διάστημα Αυγούστου - Νοεμβρίου 2023. Ο θετικός αντίκτυπος της πιλοτικής εφαρμογής οδήγησε στην επέκταση του προγράμματος το 2024 στα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και W Costa Navarino. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ανακυκλώθηκαν πάνω από 4,3 τόνοι υπολειμμάτων καφέ. Τα υπολείμματα καφέ κομποστοποιούνται και αξιοποιούνται ως φυσικό εδαφοβελτιωτικό λίπασμα. Μέσα από το πρόγραμμα της Costa Navarino και της Nestlé Ελλάς το 2024 καλύφθηκαν οι ετήσιες ανάγκες λίπανσης περίπου 1.000 δέντρων.



Παράλληλα, συνεχίζεται και η ανακύκλωση καψουλών καφέ Nespresso σε όλα τα δωμάτια των τριών ξενοδοχείων με περισσότερες από 7.000 κάψουλες να έχουν ήδη ανακυκλωθεί, ενώ φέτος θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και το Mandarin Oriental, Costa Navarino. Και σε αυτήν την περίπτωση, το οργανικό υπόλειμμα καφέ, διαχωρίζεται από την προς ανακύκλωση κάψουλα αλουμινίου και κομποστοποιείται.



O Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, κ. Ευγένιος Δενδρινός, δήλωσε σχετικά: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη Nestlé Ελλάς επιβεβαιώνει πως στην ΤΕΜΕΣ η βιωσιμότητα είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας και μέρος της καθημερινής μας πρακτικής. Μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως η ανακύκλωση καφέ, αποδεικνύουμε πως όταν ενώνουμε δυνάμεις με κοινό όραμα, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.»



O Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, κ. Νίκος Εμμανουηλίδης, επεσήμανε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά ανάγκη. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με την Costa Navarino, δημιουργούμε λύσεις με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο. Είναι μόνο μέσα από τέτοιες συμπράξεις που μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο υπεύθυνο και ανθεκτικό μέλλον για όλους.»

Το «ταξίδι» ανακύκλωσης του καφέ

Η διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης ξεκινά αμέσως μετά την παρασκευή του καφέ, καθώς το υπόλειμμα τοποθετείται σε ειδικά παλετοκιβώτια, που διασφαλίζουν τη σωστή αποθήκευση και μεταφορά του καφέ στις εγκαταστάσεις της ΜέγαEco, εταιρείας εξειδικευμένης στην διαχείριση αποβλήτων. Εκεί, γίνεται η επεξεργασία των υπολειμμάτων του καφέ, μετατρέποντάς τα από οργανικά απόβλητα σε βιώσιμους πόρους, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Η συνεργασία με τη Nestlé Ελλάς επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Costa Navarino στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την συνεχιζόμενη προσπάθεια για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.