Ποιοι celebrities έχουν επενδύσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο 

Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί celebrities μπαίνουν στο γήπεδο του «soccer»

Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί celebrities «μπαίνουν στο γήπεδο» του αγγλικού ποδοσφαίρου, το λεγόμενο «soccer» για εκείνους, σηματοδοτώντας μία νέα προοπτική για την ιδιοκτησία συλλόγων.

Σπουδαίοι αθλητές αλλά και πασίγνωστοι ηθοποιοί, διακρίνουν τις τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν σύλλογοι με πλούσια ιστορία και παθιασμένους θαυμαστές. Την ίδια στιγμή ωστόσο γοητεύονται από την παγκόσμια γλώσσα του ποδοσφαίρου και δηλώνουν φανατικοί οπαδοί του αθλήματος.

Ενώ η ιδιοκτησία ομάδων από διασημότητες είναι κάτι πολύ σύνηθες στις ΗΠΑ, το αγγλικό ποδόσφαιρο, είναι πιο «κλειστό» στους εξωτερικούς… παράγοντες, αφού οι ρίζες του στις κοινότητες παραμένουν βαθιές. Ωστόσο πολλοί από τους διάσημους celebrities έχουν ήδη αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τις κοινότητες που ζουν και αναπνέουν μέσα από τις ομάδες τους...

Λεμπρόν Τζέιμς - Λίβερπουλ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, το μεγαλύτερο αστέρι του NBA τα τελευταία 20 χρόνια, απέκτησε το 2011 μειοψηφικό μερίδιο στη Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα, απέκτησε το 2% έναντι 6,5 εκατ. δολαρίων, ενώ την δεδομένη στιγμή η αξία του αγγλικού συλλόγου αγγίζει τα 4,45 δισ. δολάρια. Η συνεργασία του με την Fenway Sports Group, τον αμερικανικό όμιλο όπου ανήκει η Λίβερπουλ, σήμανε μια ένωση αθλητικής και επιχειρηματικής οξυδέρκειας. Ο Τζέιμς είναι τόσο φανατικός υποστηρικτής της Λίβερπουλ που έχει πάρει μέρος ακόμα και στην καμπάνια λανσαρίσματος της νέας φανέλας της ομάδας.

Η επένδυσή του ωφελήθηκε σημαντικά από τα τρόπαια που κέρδισε η ομάδα όταν στον πάγκο της ομάδας καθόταν ο Γιούργκεν Κλοπ. Σημειώνεται επίσης πως ο Τζέιμς έπεισε τον φίλο του, Καναδό ράπερ Ντρέικ να επενδύσουν στον ιστορικό ιταλικό σύλλογο Μίλαν. Τον Αύγουστο του 2022 η Μίλαν εξαγοράστηκε από την RedBird Capital Partners, με την συμφωνία να κλείνει στα 1,2 δισ. ευρώ. Οι δύο επενδύσεις του Τζέιμς, δεν είναι τυχαίες, αφού η RedBird Capital Partners κατέχει το 11% της Fenway Sports Group.

Ράιν Ρέινολντς – Ρόμπ ΜακΕλένι – Ρέξαμ

Την προσοχή των οπαδών του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο τράβηξε η απρόσμενη κίνηση του Ράιαν Ρέινολντς και του Ρομπ ΜακΕλένι να αναλάβουν τα τέλη του 2021 την αγγλική ομάδα Ρέξαμ. Ο διάσημος ηθοποιός που ερμηνεύει τον Deadpool και ο συνάδελφός του, γνωστός από την σειρά It’s Always Sunny in Philadelphia, δεσμεύτηκαν όχι μόνο να αναζωογονήσουν τον σύλλογο, αλλά και να επενδύσουν σε υποδομές στην τοπική κοινωνία.

Ο ουαλικός σύλλογος εξασφάλισε την άνοδό του στην αγγλική League One για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια – ενώ πέτυχε για πρώτη φορά back to back ανόδους στην ιστορία του. Η τρομερή πορεία της ομάδας έχει καταγραφεί στο ντοκιμαντέρ «Welcome to Wrexham» που την σύστησε σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τομ Μπρέιντι – Μπέρμιγχαμ

Τον Αύγουστο του 2023 ο πιο διάσημος αθλητής του NFL, επτά φορές νικητής του Superbowl, Τομ Μπρέιντι, αγόρασε μερίδιο 5% στην ομάδα της Μπέρμιγχαμ. Ο Μπρέιντι καταπιάνεται στον σύλλογο με τον τομέα αθλητικής επιστήμης, ενώ έχει ρόλο και στην στρατηγική για το διεθνές μάρκετινγκ. «Υπήρξα μέλος φανταστικών ομάδων στις μέρες μου και ανυπομονώ να εφαρμόσω το όραμά μου και να δημιουργήσω την ίδια επιτυχία και στη Μπέρμιγχαμ» είχε δηλώσει τότε ο επτά φορές πρωταθλητής του NFL που ελπίζει πως η φήμη του θα δώσει ώθηση στους «Μπλε» και θα τους οδηγήσει πίσω στην Premier League.

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν - Μπόρνμουθ

Τον Δεκέμβριο του 2022 ανακοινώθηκε η επένδυση του καταξιωμένου ηθοποιού Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στην ομάδα της Μπόρνμουθ. Όταν η ομάδα εξαγοράστηκε από την αμερικανική Black Knight Football Club, ο Τζόρνταν απέκτησε μερίδιο στον ποδοσφαιρικό σύλλογο που από το 2022 επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια της Premier League. Ο πρωταγωνιστής μεγάλων blockbuster όπως «Creed» και «Black Panther», βρέθηκε ως επενδυτής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λόγω του πάθους του για το ποδόσφαιρο, με τον ίδιο να δίνει το «παρών» πολλές φορές στην εξέδρα της ομάδας για να παρακολουθήσει αγώνες. Σχεδιάζει μέχρι και τις εμφανίσεις της!

Michael B. Jordan rocked up to Bournemouth's pre-season friendly against Wrexham in the new Special Edition Kit... which he designed 😮‍💨🔥👕 pic.twitter.com/cINAi5sAqB — OneFootball (@OneFootball) July 22, 2024

Γουιλ Φέρελ – Λιντς

Ο διάσημος κωμικός Γουίλ Φέρελ είναι ένας ακόμα Αμερικανός που «μπήκε» σε βρετανική ομάδα. Τον Μάιο εντάχθηκε στους μικρομέτοχους της Λιντς Γιουνάιτεντ, που ανήκει στον όμιλο "49ers Enterprises". Ο Φέρελ, συνιδιοκτήτης και των Los Angeles FC, αγόρασε ένα μειοψηφικό, αν και σημαντικό, μερίδιο στην αγγλική ομάδα, που ελπίζει να επιστρέψει του χρόνου στην Premier League μετά την χαμένη ευκαιρία των φετινών πλέι οφ. Σημειώνεται πως στους 49ers Enterprises μερίδιο έχουν από τον Αυστραλό ηθοποιό Ράσελ Κρόου, μέχρι τον μυθικό αθλητή της κολύμβησης Μάικλ Φελπς, αλλά και τον παίκτη του NBA, Ράσελ Γουέστμπρουκ.