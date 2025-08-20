UBS: Πιθανή μια άνοδος του χρυσού έως τα 4.000 δολάρια

Ο οίκος αναθεωρεί ανοδικά στα 3.700 δολάρια την τιμή-στόχο σε ορίζοντα έτους. Εκτιμά ότι μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθεί να φαίνεται μακρινή.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την τιμή του χρυσού προχώρησαν οι αναλυτές της UBS, εκτιμώντας ότι τον Ιούνιο του 2026 το πολύτιμο μέταλλο θα διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 3.700 δολαρίων, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 3.500 δολάρια.

Όπως εξηγούν, τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή του χρυσού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 3.450 δολάρια, καθώς ενισχύθηκε η πεποίθηση των επενδυτών ότι η χειρότερη φάση της αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς έχει πιθανότατα περάσει. Μάλιστα, από τον Απρίλιο, όταν οι τιμές του χρυσού άγγιξαν στιγμιαία τα 3.500 δολάρια στο αποκορύφωμα των εμπορικών εντάσεων, το πολύτιμο μέταλλο έχει υποχωρήσει μέχρι σήμερα κατά 3% περίπου.

Ωστόσο, η UBS εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να επιστρέψει σε ανοδική τροχιά μέσα στο 2026, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, ότι καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αρχίζει να αντανακλά τις επιπτώσεις των δασμών και όσο η Fed παραμένει σε τροχιά επανεκκίνησης των μειώσεων επιτοκίων, το κόστος διακράτησης θέσεων σε χρυσό θα μειώνεται. Επιπλέον, η UBS αναμένει περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου τους επόμενους 12 μήνες, καθώς οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική θέση των ΗΠΑ θα διατηρούνται.

Πέραν των παραπάνω, η ισχυρή επενδυτική ζήτηση για χρυσό αναμένεται να στηρίξει την άνοδο των τιμών του, σημειώνουν οι αναλυτές της UBS. Μάλιστα, καθώς αναμένουν ότι η ζήτηση αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω σε επίπεδο ETFs, ενώ και οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες θα παραμένουν αυξημένες, καθώς συνεχίζεται η τάση αποδολαριοποίησης. Προβλέπουν δε, ότι η παγκόσμια ζήτηση χρυσού θα αυξηθεί φέτος κατά 3%, στους 4.760 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Ο «δρόμος» προς τα 4.000 δολάρια

Παρά το γεγονός ότι το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες, σημειώνουν οι αναλυτές της UBS. Εκτιμούν μάλιστα ότι μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθεί να φαίνεται μακρινή, παρά τη δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Προσθέτουν επίσης ότι οι επιπτώσεις των δασμών δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στο πλήρες εύρος τους, το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ παραμένει αυξημένο, όπως παραμένουν σε ισχύ και τα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed.

Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τη UBS, «δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα σενάριο ανόδου έως και τα 4.000 δολάρια» για τις τιμές του χρυσού, σε περίπτωση επιδείνωσης των γεωπολιτικών ή οικονομικών συνθηκών.