Στην Αθήνα σήμερα οι ηγέτες κορυφαίων καινοτόμων φαρμακοβιομηχανιών

Στην Ελλάδα θα βρεθούν σήμερα Τρίτη (2/4) οι CEO’s της διεθνούς καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας, όπου θα παραμείνουν μέχρι την Πέμπτη (4/4). Οι επικεφαλής εταιρειών - μελών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακοβιομηχανίας και Φαρμακευτικών Ενώσεων (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Traders – IFPMA), καταφθάνουν στη χώρα μας με πρωτοβουλία του προέδρου της και διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer Inc., Άλμπερτ Μπουρλά, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Στρογγυλό Τραπέζι των CEO’s Βιοφαρμακευτικών Επιχειρήσεων (BCR).

Στο πλαίσιο του φόρουμ, συζητιούνται οι παγκόσμιες προκλήσεις για την υγεία και οι τρόποι με τους οποίους η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Από τις 2 έως τις 4 Απριλίου, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παγκόσμιες προκλήσεις της πολιτικής για την υγεία και την καινοτομία, μεταξύ των οποίων οι επόμενες πανδημίες και οι τρόποι προστασίας των εθνικών συστημάτων υγείας του πλανήτη, η μάχη κατά της μικροβιακής αντοχής αλλά και τα δεδομένα που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ακόμη θα συζητηθούν τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής, ενώ μέρος της συζήτησης θα αφορά και στο ελληνικό πλαίσιο για την καινοτομία.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη

Κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, οι παγκόσμιοι ηγέτες της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας θα έχουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (3/4). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επί τάπητος θα τεθούν θέματα για τη φαρμακευτική πολιτική, τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα καινοτόμα φάρμακα, την επιχειρηματικότητα στον κλάδο και τις επενδύσεις διεθνών εταιρειών στη χώρα και ενδεχομένως να ληφθούν και σημαντικές αποφάσεις.

Η IFPMA, είναι η παγκόσμια ένωση των κορυφαίων βιοφαρμακευτικών εταιρειών και εθνικών ενώσεων στον κόσμο, η οποία έχει επίσημες σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). ). Η EFPIA και ο ΣΦΕΕ, ως Εθνική Εμπορική Ένωση, είναι και οι δύο μέλη της IFPMA.

Επί του παρόντος, το BCR έχει 35 μέλη, Διευθύνοντες Συμβούλους των κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών στον κόσμο από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Το BCR συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, συνήθως μία συνεδρίαση στην Ευρώπη και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του BCR έχουν γίνει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Fumio Kishida στο Τόκιο, τον Πρόεδρο Emanuel Macron στο Παρίσι, τον Πρωθυπουργό Pedro Sanchez στη Μαδρίτη, τον πρωθυπουργό Matteo Renzi στη Φλωρεντία, τον πρωθυπουργό του Βελγίου Alexander de Croo καθώς και με ανώτερους Επιτρόπους στις Βρυξέλλες και με Γερμανούς Υπουργούς στο Βερολίνο.