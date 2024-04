Σαράντης: Νέα σύνθεση του δ.σ. - Νέο μέλος η Alexandra Gren

Σύσταση επιτροπής ESG.

Tην παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Γρ. Σαράντης υπέβαλε η κυρία Ειρήνη Νικηφοράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στην από 28 Μαρτίου 2024 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή της κυρίας Alexandra Gren, σε αντικατάσταση της κυρίας Νικηφοράκη.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Γρηγόριος Σαράντης – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος Ροζακέας – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Κυριάκος Σαράντης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Ιωάννης Μπούρας – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Χρήστος Βάρσος – Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος

6. Ευάγγελος Σιαρλής – Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκτελεστικό Μέλος

7. Μιχάλης Ήμελλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Μαριάννα Πολιτοπούλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Αγγελική Σαμαρά - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Alexandra Gren - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εκλογή της κυρίας Alexandra Gren θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Το νέο μέλος του Δ.Σ. θα ασκήσει τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κυρία Alexandra Gren είναι υψηλόβαθμο στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τεχνολογίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τουτραπεζικού κλάδου. Πριν αναλάβει το ρόλο της επικεφαλής της GFS Poland, η κυρία Gren διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiserv Poland για 17 χρόνια, και ηγήθηκε των ψηφιακών μετασχηματισμών στον τραπεζικό κλάδο στην περιοχή EMEA. Στο παρελθόν κατείχε ρόλους συμβούλου επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της ING Direct Italy που εγκαινίασε την πρώτη άμεση τράπεζα στην Ιταλία, της SCA, μέρος της Fidelity Information Systems στις ΗΠΑ και της Royal Bank of Canada.

Η κυρία Gren είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της mBank S.A. και διετέλεσε στο παρελθόν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Erste Bank Hungary. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το London School of Economics και πτυχίο από το University of British Columbia. Έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας, θεμάτων ESG και Διαπραγμάτευσης στο Harvard Business School, στο Center for Leadership και στο Stanford Graduate School of Business.

Το 2018 στις ΗΠΑ διακρίθηκε στο θεσμό Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders κερδίζοντας το πρώτο βραβείο. Το 2019, η κυρία Gren χρίστηκε Παγκόσμια Πρέσβειρα και μέντορας από την Bank of America για το Πρόγραμμα Παγκόσμιων Πρεσβευτών, που προωθεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Το 2016 και το 2018, αναγνωρίστηκε από τα Banking Technology Awards and FemTech Leaders με έδρα το Λονδίνο ως μία από τις 10 κορυφαίες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας.

Το 2015 προσκλήθηκε στο Fortune Most Powerful Women-US Department of State Global Mentoring Partnership, το οποίο συνέδεσε διεθνείς γυναίκες ηγέτες με γυναίκες CEO εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500 στις ΗΠΑ.

Βραβεύτηκε ως "Επιχειρηματική προσωπικότητα του 2021" από την Ομοσπονδία Πολωνών Επιχειρηματιών και αποτελεί αφοσιωμένη υποστηρίκτρια των προγραμμάτων καθοδήγησης και Ενδυνάμωσης Ηγεσίας με την “Vital Voices”, ΜΚΟ

με έδρα τις ΗΠΑ για τις γυναίκες στην ηγεσία, και με την ιδρυθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο λέσχη “30% Club” προεδρεύοντας από κοινού στην “30% Club Poland”.

Ο Όμιλος προκρίνει την ισχυρή δέσμευσή του για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Μαρτίου 2024, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) αποτελούμενη από τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του:

▪ Alexandra Gren – Πρόεδρος

▪ Μιχάλης Ήμελλος – Μέλος

▪ Μαριάννα Πολιτοπούλου - Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.