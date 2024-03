AMC: Πτώση 14% για τη μετοχή - Πουλά μετοχές 250 εκατ. δολαρίων

Η μετοχή της AMC σημειώνει πτώση πάνω από 15% μετά την ανακοίνωση της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών για πρόθεση πώλησης μετοχών αξίας έως 250 εκατ. δολάρια.

Η μετοχή της AMC σημείωσε πτώση 14% την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών για πρόθεση πώλησης μετοχών αξίας έως 250 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία ανέφερε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την ενίσχυση της ρευστότητας, την αποπληρωμή, την αναχρηματοδότηση, την εξαγορά ή επαναγορά του υπάρχοντος χρέους της και για άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Στην δήλωση της η AMC αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «μεταξύ άλλων, η προσφορά γίνεται για να ενισχύσει την ρευστότητα της εταιρείας, δεδομένων των μειωμένων κερδών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία εν μέρει οφείλονται στην απεργία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America) και του συνδικάτου των ηθοποιών Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists που έλαβε χώρα το 2023».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Adam Aron είχε δηλώσει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα είναι «ζόρικο» αναφερόμενος στις εμφανείς ακόμα επιπτώσεις από τις απεργίες του προηγούμενου έτους.

«Όπως έχω ξαναπεί, η ροή χρήματος είναι ο βασιλιάς. Το πιο έξυπνο πράγμα που έχει κάνει η AMC για να επιβιώσει αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια είναι να διασφαλίσει ότι θα έχει αρκετό «οξυγόνο» διαθέσιμο. Και όπου λέω οξυγόνο εννοώ χρήματα στην τράπεζα», ανέφερε σε ανάρτηση του στο X.

The impressive forthcoming movie slate gives me increasing confidence in the potential for a solid industry box office later in 2024 and in 2025. But the first part of 2024 is just a slog to wade through, given that the 2023 strikes delayed movie releases from early this year.… pic.twitter.com/8x7dSpCChp

— Adam Aron (@CEOAdam) March 26, 2024