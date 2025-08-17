Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία - Μείνετε συντονισμένοι

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή του τη «λακωνική» ανάρτησης στο Truth Social δεν έδωσε καμία περισσότερη πληροφορία αναφορικά με το τι μπορεί να αναμένουμε.

Με μήνυμα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία» καλώντας τον κόσμο να μείνει «συντονισμένος», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά προϊδεάζοντας για γρήγορες εξελίξεις στην υπόθεση του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή του τη «λακωνική» ανάρτησης δεν έδωσε καμία περισσότερη πληροφορία αναφορικά με το τι μπορεί να αναμένουμε.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ ανάρτησε δύο μηνύματα επικρίνοντας τα μέσα ενημέρωσης, ή όπως τα αποκάλεσε, «Ψευδείς Ειδήσεις» (Fake News).

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραδώσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, οι Ψευδείς Ειδήσεις και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ τους, οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία,» έγραψε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, επικρίνει παρόμοια τις «Ψευδείς Ειδήσεις» για διαστρέβλωση της αλήθειας γύρω από τον ίδιο.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα για τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει!!!»

Το μήνυμα του έρχεται σε μια στιγμή που στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ευρωπαίοι ηγέτες ετοιμάζονται με «πυρετώδεις» ρυθμούς για την αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Τραμπ εκτός από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει απέναντι του την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Άλεξάντερ Στουμπ, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.