Πολωνία: Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Πολωνία: Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία
Σύμφωνα με το πολωνικό ΥΠΕΞ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πρέπει να υπάρξει κάποιας μορφής κατάπαυση του πυρός για να γίνει δυνατό να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οποιαδήποτε μορφή διακοπής, κατάπαυσης του πυρός ή οριοθέτησης πυρός είναι, σύμφωνα με το Συνασπισμό των Προθύμων, προϋπόθεση για την έναρξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάβελ Βρόνσκι.

