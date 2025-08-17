Ειδήσεις | Διεθνή

Μερτς: Ο Γερμανός καγκελάριος θα συμμετέχει στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, αναφέρει το Βερολίνο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας.

«Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα», δηλώνει ο εκπρόσωπος του Καγκελάριου.

«Ο Καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.»

«Οι συνομιλίες θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.»

«Αυτό περιλαμβάνει και τη διατήρηση της πίεσης μέσω κυρώσεων».

Φωτογραφία @AP

