Ζελένσκι: Ιστορική απόφαση η αμερικανική παροχή εγγυήσεων ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» ως «πολύ χρήσιμη», ενόψει της αυριανής συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ομάδα «διαμορφώνει μια κοινή άποψη για το πώς πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία».

Και, μετά την υπόδειξη του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δεσμευτούν σε παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως μια «ιστορική απόφαση».

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα προκύψουν από την κοινή μας εργασία πρέπει να είναι πραγματικά πολύ πρακτικές και να προσφέρουν προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, ενώ θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», ανέφερε.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι όλα τα μέρη συμφωνούν πως τα κρατικά σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας, εν μέσω συζητήσεων για προσφορές εδαφικών παραχωρήσεων από το Κρεμλίνο.

Και επανέλαβε το αίτημά του τα κρίσιμα ζητήματα να επιλυθούν «με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές σχήμα: Ουκρανία, ΗΠΑ και ο Ρώσος ηγέτης».

Φωτογραφία @AP