Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζητούν απ' τον Τραμπ να επανεξετάσει την πώληση τσιπ ΑΙ στην Κίνα

Συγκεκριμένα θεωρούν ότι η πώληση των Nvidia H20 και AMD MI308 στην Κίνα, θα μπορούσε να ενισχύσει τα στρατιωτικά της συστήματα.

Έξι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές απηύθυναν ανοιχτή επιστολή στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να επανεξετάσει την απόφασή του να επιτρέψει στους τεχνολογικούς κολοσσούς Nvidia και Advanced Micro Devices (AMD) να πουλούν ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην Κίνα, με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις, αναφέρει το CNBC.

Η επιστολή - την οποία υπέγραψαν οι γερουσιαστές Τσακ Σούμερ (D-NY), Μαρκ Γουόρνερ (D-Va), Τζακ Ριντ (D-R.I.), Ζαν Σαχίν (D-N.H.), Κρίστοφερ Κουνς (D-Del.) και Ελίζαμπεθ Γουόρεν (D-Mass.) - ήρθε ως απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ στις 11 Αυγούστου ότι οι Nvidia και AMD θα καταβάλουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις chips στην Κίνα, ως αντάλλαγμα για την έκδοση εξαγωγικών αδειών.

«Η εθνική μας ασφάλεια και η στρατιωτική μας ετοιμότητα βασίζονται στην ικανότητα των Αμερικανών καινοτόμων να εφευρίσκουν και να παράγουν την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο και να διατηρούν το ποιοτικό τους πλεονέκτημα σε ευαίσθητους τομείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν ιστορικά να διατηρήσουν και να ενισχύσουν αυτό το πλεονέκτημα, εν μέρει, χάρη στην ικανότητά τους να στερούν την πρόσβαση των αντιπάλων σε αυτές τις τεχνολογίες», αναφέρει η επιστολή.

«Η προθυμία που επιδεικνύεται μέσω αυτής της συμφωνίας να ‘διαπραγματευτεί’ κανείς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αμερικής – κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια – έναντι μιας, ουσιαστικά, προμήθειας επί της πώλησης τεχνολογίας AI στον βασικό μας παγκόσμιο ανταγωνιστή, προκαλεί σοβαρότατη ανησυχία,» συνεχίζει το κείμενο.

Οι γερουσιαστές προειδοποίησαν επίσης ότι η πώληση προηγμένων chips τεχνητής νοημοσύνης - συγκεκριμένα των Nvidia H20 και AMD MI308 - στην Κίνα, θα μπορούσε να ενισχύσει τα στρατιωτικά της συστήματα, έναν ισχυρισμό που η Nvidia αρνείται.

Σε δήλωσή της στο CNBC, εκπρόσωπος της Nvidia ανέφερε:

«Το H20 δεν θα ενίσχυε τις στρατιωτικές δυνατότητες κανενός, αλλά θα βοηθούσε τις ΗΠΑ να προσελκύσουν την υποστήριξη προγραμματιστών απ’ όλο τον κόσμο και να κερδίσουν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Η απαγόρευση του H20 κόστισε στους Αμερικανούς φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς κανένα όφελος.»

Αίτημα για σχόλιο από την AMD σχετικά με την επιστολή δεν είχε απαντηθεί μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.