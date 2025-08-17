Κίνα: Χωριά και εργοστάσια αναβιώνουν μέσω της τέχνης

Τα άλλοτε εγκαταλελειμμένα σπίτια στο χωριό Hanxi έχουν ξαναζωντανέψει καθώς καλλιτέχνες τα έχουν μεταμορφώσει, δίνοντας με τα έργα τους την προοπτική αναβίωσης της υπαίθρου.

Στο χωριό Hanxi η καλλιέργεια του τσαγιού είναι μια τελετή τέχνης που μυεί ταξιδιώτες και κατοίκους στο βασίλειο της αισθητικής. Ανάμεσα, στους κατάφυτους με τσάι κάμπους, στην οργιώδη βλάστηση, στους αχανείς ορυζώνες, ξεπροβάλουν σύγχρονα έργα τέχνης. Τα άλλοτε εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν ξαναζωντανέψει καθώς καλλιτέχνες τα έχουν μεταμορφώσει, δίνοντας με τα έργα τους την προοπτική αναβίωσης της υπαίθρου.

To Hanxi που βρίσκεται νοτιοανατολικά της κομητείας Fuliang, στην πόλη Jingdezhen αποτελεί από το 2021 πόλο έλξης λόγω του φεστιβάλ τέχνης «Art at Fuliang». Το φεστιβάλ έχει στόχο να φέρει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή καθώς περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας έργα τέχνης που αφομοιώνονται στο αγροτικό τοπίο.

«Όσο υπάρχει τσάι, υπάρχει ελπίδα» (while there is tea, there is hope) είχε πει ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Sir Arthur Wing Pinero μεταφέροντας μήνυμα αισιοδοξίας ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Και το Hanxi, το χωριό του τσαγιού της Επαρχίας Jiangxi, προσφέρει αυτή την προοπτική καθώς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία για την αγροτική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της υπαίθρου της Κίνας μέσω του πολιτισμού.

Στην κορυφή ενός λόφου δεσπόζει το έργο "Light of the Earth" του αρχιτέκτονα Ma Yansong, ιδρυτή της εταιρείας MAD Architects με γραφεία στο Λος Άντζελες, τη Ρώμη και το Πεκίνο. Πρόκειται για μια κατασκευή από κυματοειδή χάλυβα με επένδυση από ημιδιάφανη λευκή μεμβράνη. Στο κέντρο του έργου βρίσκεται μια συστάδα δέντρων. Τη νύχτα το "Το Φως της Γης" φωτίζει την αγροτική γη σε διαφορετικά χρώματα. Με το έργο του ο Ma Yansong φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει την επιθυμία του επισκέπτη να διασχίσει τα χωράφια τσαγιού για να φτάσει στην πηγή του φωτός. Υπενθυμίζει την αλληλένδετη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όπως δηλώνει. Συνολικά το «Φως της Γης» αντικατοπτρίζει τη συνολική σχεδιαστική προσέγγιση του Ma Yansong ο οποίος δίνει έμφαση στην αρμονική ενσωμάτωση αστικών τοπίων, φυσικών στοιχείων και ανθρώπινων εμπειριών.

Στο χωριό Hanxi εκτός από τα υπαίθρια έργα τέχνης υπάρχουν και εκείνα που έχουν ενσωματωθεί στα παλιά και άλλοτε εγκαταλελειμμένα σπίτια δίνοντάς τους ζωή. Ένας λαβύρινθος με οβάλ καθρέπτες, ένα σκοτεινό δωμάτιο που μετατράπηκε σε αίθουσα προβολής, μια σύνθεση με κρεμαστά πολύχρωμα ξύλινα καλλιτεχνήματα, δωμάτια που φιλοξενούν φωτογραφικές εκθέσεις, ένας τεράστιος πίνακας ενός κινέζου δεσπόζει σε μια αίθουσα που προσφέρει ποτό και τοπικά εδέσματα, δίνουν καλλιτεχνικό χρώμα στο Hanxi.

Η Κίνα για να υλοποιήσει τα προγράμματα αναβίωσης των χωριών αλλά και της κεραμικής τέχνης παρέχει visa free προγράμματα ώστε να προσελκύσει καλλιτέχνες, φοιτητές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Ανατολικά της πόλης Jingdezhen, σε ένα αμιγώς αστικό τοπίο, βρίσκεται το Taoxichuan Ceramic Culture Industrial Park. Πρόκειται για έναν πολυχώρο τέχνης που προωθεί την επιχειρηματικότητα χωρίς σύνορα. Το Taoxichuan ενσωματώνει την παράδοση με τον νεωτερισμό, τον πολιτισμό με την τεχνολογία και την παραγωγή με την καθημερινή ζωή. Εκτείνεται σε 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί πόλο έλξης κυρίως για νέους. Θεωρείται φαινόμενο και πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την Κίνα καθώς όχι μόνο κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ανασυγκροτηθεί από τον οικονομικό μαρασμό αλλά και να μετασχηματισθεί σε κύτταρο ζωής, δημιουργίας, βιομηχανίας, εμπορίου ενσωματώνοντας την παράδοση με το επιχειρείν. Θεωρείται επίσης, θεματοφύλακας του κεραμικού πολιτισμού και συμβάλλει θετικά στην προώθηση της οικονομίας της πόλης Jingdezhen.

Ο Goh Zhenxi ήρθε πριν από 7 χρόνια από τη Μαλαισία για να σπουδάσει κεραμική και σήμερα είναι υποδιευθυντής στο Taoxichuan Art Center. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ότι η πόλη της Jingdezhen είναι ένας ζωντανός μύθος στην παραγωγή της πορσελάνης. Επισημαίνει ότι το Κέντρο υλοποιεί visa free προγράμματα για διδασκαλία κεραμικής και απευθύνει πρόσκληση σε καλλιτέχνες και φοιτητές να έρθουν ώστε να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει και - γιατί όχι - να δραστηριοποιηθούν και επαγγελματικά.

To Taoxichuan Art Center, όπως επισημαίνει ο Goh Zhenxi, συνεργάζεται για την ανεύρεση ταλέντων με διεθνείς φορείς όπως το International Academy of Ceramics (ΙAC), το Shigaraki στην Ιαπωνία, το Μουσείο της Κορέας κ.α.

«Η δημιουργία κεραμικών», εξηγεί, «είναι μια αργή διαδικασία που απαιτεί εμπειρία, στην οποία ο καλλιτέχνης αξιοποιεί τα χέρια του και στη συνέχεια ψήνει το δημιούργημά του» λέει ο Goh Zhenxi και επισημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα ικανοποιεί τον δημιουργό. O Goh Zhenxi, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπάρχουν και ώριμοι καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται στο Taoxichuan Art Center, για να μυηθούν στα μυστικά της Κινέζικης πορσελάνης και ζωγραφικής.

Το Taoxichuan, πέρασε από τις συμπληγάδες μέχρι να ανακάμψει. Τέλη της δεκαετίας του 1990, τα κρατικά εργοστάσια πορσελάνης είχαν γίνει πλέον μη ανταγωνιστικά. Ο εξοπλισμός τους ήταν απαρχαιωμένος και τα εργαστήριά τους δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα εργοστάσια που βρίσκονταν στις παράκτιες περιοχές. Τα κύματα απολύσεων χιλιάδων εργατών είχαν προκαλέσει έντονα κοινωνικά προβλήματα.

Το 2015 τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο για την ανοικοδόμηση του Taoxichuan. Αρχικά επιχειρηματίες δημιούργησαν τις επιχειρήσεις τους και εγκατέστησαν τα υπαίθρια περίπτερά τους με είδη κεραμικής και λαϊκής τέχνης. Παράλληλα «έτρεχε» το κρατικό σχέδιο υποστήριξης και χρηματοδότησης των δημόσιων υποδομών αλλά και οι ερευνητικές συνεργασίες πανεπιστημίων-βιομηχανίας. Το 2016, άνοιξε η Ceramic Art Avenue Taoxichuan, στην οποία δέσποζαν 22 ιστορικά εργοστάσια και περισσότεροι από 30 παλιοί κλιβάνοι, οι οποίοι είχαν αποκατασταθεί.

Η επένδυση κόστισε περίπου 11 δισεκατομμύρια yuan. Το 2022 η εταιρεία λειτουργίας του πάρκου σημείωσε έσοδα 923 εκατομμυρίων yuan, αυξημένα κατά 49,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κάθε μήνα, 1.200 καλλιτέχνες με πρωτότυπα, υψηλής ποιότητας έργα επιλέγονται για να τοποθετήσουν το περίπτερό τους στο Taoxichuan. Οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 4.000.

Πλέον στο Taoxichuan Ceramic Culture Industrial Park έχει ανοίξει και λειτουργεί το Εργοστάσιο Πορσελάνης Yuzhou. Επίσης υπάρχει το Μουσείο Κεραμικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Jingdezhen, το Μουσείο Τέχνης Taoxichuan, ο Δημιουργικός Χώρος Yi, η Ακαδημία Κεραμικής Taoxichuan, το Taoxichuan Art Centre, το Διεθνές Στούντιο, το Στούντιο Γυαλιού, το Εργαστήριο Ξυλουργικής κ.α. Το Taoxichuan διαθέτει επίσης κινηματογράφο, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξενοδοχείο, εστιατόρια, καταλύματα με χαμηλό ενοίκιο, βιβλιοθήκη, καταστήματα αλλά και υπαίθρια αγορά στην οποία οι δημιουργοί πωλούν τα έργα τους.

Η επίσκεψη στo χωριό Hanxi και το Taoxichuan Art Center, έγινε στο πλαίσιο του «2025 Belt and Road Journalists Forum» που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου στην επαρχία Jiangxi της Κίνας.

