Θεσσαλονίκη: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των αδειούχων και των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

Μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται κατά διαστήματα στα διόδια των Μαλγάρων και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 6 το απόγευμα άνοιξαν οι μπάρες για να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη των αδειούχων, αλλά και των εκδρομέων του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Δεν παρατηρούνται, μέχρι αυτή την ώρα, ιδιαίτερα προβλήματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Νέων- Μουδανίων με τα αυτοκίνητα που επιστρέφουν από Χαλκιδική. Στο δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής οι οδηγοί συναντούν κίνηση στη διασταύρωση της Νικήτης, αλλά η ταλαιπωρία δεν κρατάει πολύ ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ