Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των αδειούχων και των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των αδειούχων και των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου
Μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται κατά διαστήματα στα διόδια των Μαλγάρων και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 6 το απόγευμα άνοιξαν οι μπάρες για να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη των αδειούχων, αλλά και των εκδρομέων του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται κατά διαστήματα στα διόδια των Μαλγάρων και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 6 το απόγευμα άνοιξαν οι μπάρες για να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

Δεν παρατηρούνται, μέχρι αυτή την ώρα, ιδιαίτερα προβλήματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Νέων- Μουδανίων με τα αυτοκίνητα που επιστρέφουν από Χαλκιδική. Στο δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής οι οδηγοί συναντούν κίνηση στη διασταύρωση της Νικήτης, αλλά η ταλαιπωρία δεν κρατάει πολύ ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ηλεκτρισμός: Άλμα της ζήτησης τον Ιούλιο – Τα μερίδια των προμηθευτών

Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ καθαρές εισροές στα Αμοιβαία Κεφάλαια φέτος - Ποια ξεχωρίζουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider