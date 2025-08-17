Γερμανία: Ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων ως εγγύηση ασφάλειας στην Ουκρανία

Το δήλωσε ο αντικαγκελάριος και αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ, αναδεικνύοντας ωστόσο ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής της Γερμανίας σε πιθανές δυνάμεις που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία άφησε ο αντικαγκελάριος, υπουργός Οικονομικών και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, αναδεικνύοντας ωστόσο ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Έπειτα από την κατάπαυση του πυρός, όλα μπορούν να συζητηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στην καθιερωμένη «θερινή» συνέντευξη στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη, δήλωσε: «Φυσικά, πρέπει επίσης να αναλάβουμε την ευθύνη ως Ευρωπαίοι όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, είτε πρόκειται για στρατεύματα, για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού, την οικονομική βοήθεια ή άλλα ζητήματα, όλα πρέπει να διευκρινιστούν τις επόμενες ημέρες». Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν «κεντρικό στοιχείο μιας λύσης έπειτα από διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν, ως υπουργός Οικονομικών, θα ήθελε να είχε πρόσβαση στα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Δύση, ο κ. Κλινγκμπάιλ δήλωσε, «συναισθηματικά ναι, αλλά νομικά είναι πολύ δύσκολο», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «έχει βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον για την πρόσβαση στους τόκους».

Στο ερώτημα σχετικά με την συμμετοχή της Bundeswehr σε δύναμη εγγύησης της ασφάλειας της Ουκρανίας έπειτα από συμφωνία με την Ρωσία, ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε στην BILD ότι «η μόνη αξιόπιστη μακροπρόθεσμη εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία θα ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ, επειδή προσφέρει πυρηνική προστασία, ενώ θα ήταν επίσης απαραίτητη η ανάπτυξη στρατευμάτων, στα οποία η Γερμανία θα έπρεπε φυσικά να συνεισφέρει».

Στο ίδιο ερώτημα, η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Σιεμτγιέ Μέλερ προέταξε τον ρόλο των ΗΠΑ: «Η συμβολή των ΗΠΑ είναι κεντρικής σημασίας για όλες τις εγγυήσεις ασφαλείας. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα συμβάλουμε επίσης σημαντικά, αλλά είναι ασαφές ακόμη με ποιον τρόπο. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα δομηθεί αυτό θα συζητηθούν μόλις η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμό της και ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε, επίσης στην BILD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ