ΗΠΑ: Την επόμενη εβδομάδα η ψήφιση του νομοσχεδίου απαγόρευσης του TikTok

Στη Βουλή των ΗΠΑ θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο καταστολής του TikTok, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να επισπεύσει την ψηφοφορία του.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των ΗΠΑ το νομοσχέδιο για την απαγόρευση του TikTok, καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να επισπεύσουν την έγκριση του νόμου που προβλέπει πως η κινεζική εταιρεία ByteDance θα έχει έξι μήνες στη διάθεσή της για να διαχωριστεί από τη δημοφιλή εφαρμογή σύντομων βίντεο ή θα έρθει αντιμέτωπη με απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Εχθές, η Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου ενέκρινε τον νόμο, στο πιο ισχυρό βήμα από τότε που ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε -ανεπιτυχώς- να απαγορεύσει το 2020 την εφαρμογή, που μετρά περίπου 170 εκατ. χρήστες στις ΗΠΑ.

Ο Steve Scalise, επικεφαλής της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε σήμερα στο Χ ότι «οι νομοθέτες θα ψηφίσουν την επόμενη εβδομάδα για να αναγκάσουν το TikTok να διακόψει τους δεσμούς του με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

🚨 The @HouseCommerce Committee just voted 50-0 to force TikTok to sever their ties with the Chinese Communist Party. I will bring this critical national security bill to the House floor for a vote next week.

— Steve Scalise (@SteveScalise) March 7, 2024