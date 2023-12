Η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύτηκε για τις δράσεις της σε 5 θεσμούς με 7 βραβεία

Η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε 7 σημαντικά βραβεία σε 5 αναγνωρισμένους θεσμούς, αναδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, στα προϊόντα με γνώμονα την υγεία, στην καινοτομία και στη μοναδική εξυπηρέτηση των πελατών, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε 7 σημαντικά βραβεία σε 5 αναγνωρισμένους θεσμούς, αναδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, στα προϊόντα με γνώμονα την υγεία, στην καινοτομία και στη μοναδική εξυπηρέτηση των πελατών, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της.

«Τα βραβεία αυτά δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην εταιρεία να προσφέρει ποικιλία προϊόντων σε προσιτή αξία κάθε μέρα, με την εγγύηση ποιότητας της ΑΒ, γιατί στην ΑΒ το καλό είναι για όλους. Το όραμα της ΑΒ Βασιλόπουλος να διαθέτει υγιεινές και βιολογικές επιλογές τροφίμων στους καταναλωτές αναγνωρίστηκε με κορυφαίες διακρίσεις στα Healthy & Bio Food Awards 2024. Οι σειρές χυμών και smoothies, Nature's Promise, βραβεύτηκαν με Gold Award και Silver Award, αντίστοιχα, τονίζοντας έτσι τόσο την ποιότητα των προϊόντων, όσο και την οικολογική συσκευασία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προϊόντα της σειράς Nature's Promise παρασκευάζονται με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης διατηρώντας όλη τη θρεπτική αξία από τους καρπούς, εμφιαλώνονται με τη μέθοδο HPP, διατηρώντας τα θρεπτικά συστατικά, ενώ συσκευάζονται σε μπουκάλια 100% R-Pet κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο πλαστικό και τα καπάκια τους είναι διαφανή HDPE, που είναι εύκολα στην ανακύκλωση και δεν χρειάζονται χημικό χρωματισμό. Παράλληλα, η δέσμευση για βιώσιμα προϊόντα αποδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το Bronze Award, που απέσπασε η εταιρεία στην κατηγορία Plant-Based Milk Alternative στα Plant Based Awards 2023» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος τιμήθηκε με το βραβείο Silver Award στην κατηγορία Circular Economy Products για τα καινοτόμα προγράμματά της και τις δράσεις ανακύκλωσης. Τα προγράμματα κινούνται γύρω από την ανακύκλωση, αλλά και την εκπαίδευση στην ανακύκλωση, μέσα από τα πρωτοποριακά Κέντρα Ανακύκλωσης, που βρίσκονται έξω ή κοντά σε καταστήματα ΑΒ σε όλη την Ελλάδα και το πρώτο Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, μέχρι την ανακύκλωση αποτσίγαρων, κινητών συσκευών, λαδιού, λαμπτήρων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σκοπός της ΑΒ είναι να προσφέρει στον πελάτη έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής, ενώ εκπαιδεύει ταυτόχρονα τις νεότερες γενιές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον ψηφιακό τομέα, η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε το βραβείο Customer Service Distinction Award στην κατηγορία «Best Online Customer Service (e-shop)» στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2023. Η διάκριση αυτή θεμελιώνει τον πρωτοπόρο ρόλο της ΑΒ στην εγχώρια αγορά όσον αφορά την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της. Ενώ, πριν τη λήξη του έτους, η ΑΒ Βασιλόπουλος πέτυχε σημαντική αναγνώριση στα E-volution Awards 2024, η οποία αφορούσε την πρωτοπόρο λειτουργία του AB E-shop. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας κέρδισε το Bronze Award στην κατηγορία Best in Conversion Rate Optimization και το Silver Award στην κατηγορία Best in Consumer Retail. Τα βραβεία αυτά προβάλλουν την καινοτόμα προσέγγιση της ΑΒ Βασιλόπουλος στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών και της αύξησης των πωλήσεων.

«Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα αριστείας στον κλάδο των σούπερ μάρκετ μέσω αυτών των επιτευγμάτων. Κάθε βραβείο αντανακλά την αφοσίωσή της στη βιωσιμότητα, την υγιεινή διατροφή, την καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών, ώστε να επιτυγχάνει «το καλό για όλους» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.