EpsilonNet: Διπλασιασμός πωλήσεων με στόχο τα 150 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025

Την εκτίμησή του ότι ο όμιλος Epsilon Net με βάση την υφιστάμενη δυναμική του, τα δεδομένα της αγοράς και τα αναπτυξιακά σχέδια που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρά ποσοστά αύξησης των πωλήσεων του για την τριετία 2023-2025, εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της, Ιωάννης Μίχος, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την τριετία 2023-2025 να διπλασιαστούν (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μίχος προχώρησε σε μια συνοπτική καταγραφή των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου για το 2022 και αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα, όπως η στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και οι στοχευμένες εξαγορές που υλοποίησε ο όμιλος.

Η διοίκηση του ομίλου προβλέπει ότι θα συνεχιστεί ταυτόχρονα η επίτευξη υψηλών ρυθμών κερδοφορίας με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται ετησίως σε επίπεδο άνω του 30%.

Στο πλαίσιο των γενικότερων τεχνολογικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, η επίτευξη του στόχου των πωλήσεων αναμένεται να στηριχθεί στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software & του eCommerce, στην ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες, στην σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό (Κύπρος & Ρουμανία), στην υλοποίηση του δυναμικού προγράμματος εξαγορών, στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και στην εφαρμογή σε τεχνικό & επιχειρησιακό επίπεδο της ολοκληρωμένης στρατηγικής συμφωνίας με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, αξιοποιώντας τις καινοτόμες δυνατότητες των τεχνολογικών συστημάτων «Embedded Finance» και «Banking as a Service».

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η επιτυχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου το 2022, τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023, το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών και τα αναμενόμενα οφέλη από τα προϊόντα & τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα αποτελούν τις βάσεις για τον νέο αναπτυξιακό κύκλο του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την περίοδο 2023-2025.