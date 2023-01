Το σορτάρισμα στις μετοχές του 3ου πλουσιότερου ανθρώπου παγκοσμίως κόστισε 12 δισ. δολάρια

«Η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης της έκθεσης ξεκάθαρα επιδιώκει να υπονομεύσει τη φήμη της Adani Group».

Οι μετοχές των εταιρειών του Ομίλου Adani έχασαν 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία αφού ο αμερικανός επενδυτικός οίκος Hindenburg προχώρησε σε σορτάρισμα, κατηγορώντας τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον 3ο πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου για «θρασύτατη» χειραγώγηση της αγοράς και λογιστική απάτη.

«Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα, σορτάραμε τις μετοχές των εταιρειών του Ομίλου Adani» γνωστοποίησε η ερευνητική εταιρεία επενδύσεων, η οποία κατηγόρησε τον Ινδό επιχειρηματία και πλουσιότερο άνθρωπο στην Ασία, Gautam Adani πως επί σειρά δεκαετιών ενεπλάκη σε «σκοτεινές» υποθέσεις απάτης.

NEW FROM US:

Adani Group – How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate Historyhttps://t.co/JkZFt60V7f

(1/x)

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) January 25, 2023