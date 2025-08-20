Αποκαταστάθηκε η ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα

Το πετρέλαιο ρέει και πάλι προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, δήλωσαν αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Το πετρέλαιο ρέει και πάλι προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, δήλωσαν αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ αξιωματούχοι των δύο χωρών, αφού πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε ζημιές σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας και σταμάτησε τη ροή.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, τα έσοδα από την οποία έχουν μεγάλο μερίδιο στη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών του Κρεμλίνου, καθώς οι πωλήσεις πετρελαίου και αερίου αναλογούν στο ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού.

Αντίθετα από τις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σλοβακία και η γειτονική Ουγγαρία έχουν διατηρήσει την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια και παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου που καταναλώνουν από τον αγωγό Ντρούζμπα.

«Η ροή πετρελαίου προς τη Σλοβακία είναι αυτή τη στιγμή κανονική», ανακοίνωσε σε δήλωσή του η Σλοβάκα υπουργός Οικονομίας Ντένισα Σάκοβα.

Οι πετρελαϊκές ροές μέσω του αγωγού Ντρούζμπα προς την Ουγγαρία επαναλήφθηκαν επίσης, γνωστοποίησε με δήλωσή του ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Μόλις ευχαρίστησα τον Ρώσο υπουργό Ενέργειας Πάβελ Σορόκιν για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση», έγραψε ο Σιγιάρτο στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ