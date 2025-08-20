Πολιτική | Διεθνή

Νέα επίθεση Τραμπ στον Πάουελ, τον κατηγορεί πως «πλήττει» τον στεγαστικό τομέα

Ντόναλντ Τραμπ και Τζερόμ Πάουελ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε μείωση των επιτοκίων.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, κατηγορώντας τον ότι «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Τζερόμ Πάουελ

