Space Hellas: Τιμητική διάκριση στα 2022 WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards

Ως Merit Winner στην κατηγορία “Public/Private Partnership Award (Public Sector)” για το έργο “Development of an integrated system for collecting and processing Passenger Name Records (PNR) data for the establishment of the Hellenic Passenger Information Unit (HPIU), in the Hellenic Police Intelligence Directorate (HPiD)” στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής “WCIT 2022”, τιμήθηκε η Space Hellas, στο Πενάνγκ της Μαλαισίας, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της SPACE HELLAS, κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή η διάκριση της εταιρείας μας από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Καινοτομίας και Υπηρεσιών Τεχνολογίας ως «Merit Winner» των 2022 WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards, με το “Public/Private Partnership Award”, για το έργο PNR της Ελληνικής Αστυνομίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο του σημαντικού αυτού έργου, που υλοποιήσαμε αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία μας σε ένα ευρύτατο φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών, στα πεδία των δικτύων επικοινωνιών, κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξης εφαρμογών, ΙΤ συστημάτων και φυσικής ασφάλειας».

Το έργο PNR περιλάμβανε την ανάπτυξη με προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού και λογισμικών ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και διατήρησης δεδομένων που περιέχονται στα αρχεία επιβατών πτήσεων, οι οποίες προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από ελληνικό έδαφος.