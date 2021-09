Έρχεται σύντομα η νέα συνδρομητική πλατφόρμα της Nova, ΕΟΝ ΤV

Θέμα ημερών είναι σύμφωνα με πληροφορίες το λανσάρισμα της νέας Over the Top πλατφόρμας της Nova, η οποία σχεδιάστηκε από την μητρική United και θα φέρει το όνομα ΕΟΝ ΤV Platform.



Η νέα πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία θα λανσαριστεί εκτός απροόπτου τον Οκτώβριο, φέρει τη σφραγίδα του κέντρου καινοτομίας του United Group, United Cloud, και έχει λανσαριστεί ήδη σε χώρες όπως Βουλγαρία, Σλοβενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία και Κροατία όπου δραστηριοποιείται η μητρική της Nova.



Ως ΟΤΤ πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα στους συνδρομητές να παρακολουθήσουν περιεχόμενο από όλες τις συσκευές τους, Smartphones, Tablets, Laptops (PC, Mac) και Smart TVs, αρκεί να έχουν σύνδεση στο Internet.



Παράλληλα θα είναι εμπλουτισμένη και με πρόσθετα χαρακτηριστικά που εντοπίζει κανείς σε αντίστοιχες ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθήσουν τηλεοπτικό περιεχόμενο live αλλά και 7 μέρες μετά την μετάδοσή του (7 days Catchup TV) και φυσικά σειρές και ταινίες on demand. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης προγραμμάτων σε λίστα με αγαπημένα κανάλια καθώς και υπενθυμίσεις για συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα διακοπής του τηλεοπτικού προγράμματος και παρακολούθηση της συνέχειας από άλλη συσκευή, ενώ θα υποστηρίζεται και ταυτόχρονη θέαση, ανάλογα λογικά με το μοντέλο της συνδρομής.



Σημειωτέον ότι η εταιρεία είχε κάνει ήδη τα πρώτα βήματα προς την μετάδοση περιεχομένου χωρίς δορυφορικό πιάτο, όταν λάνσαρε την πλατφόρμα Novaflix, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ταινίες, σειρές και στα τέσσερα κανάλια Novacinema και Novalife, καθώς και στα Fox και Fox Life μέσω διαδικτύου. H τύχη του Novaflix ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.



Η ανανέωση της πλατφόρμας της Nova ακολουθεί την αλλαγή σελίδας στην οποία προχωρά η συνδρομητική τηλεόραση διεθνώς, το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσουμε ότι οι υπηρεσίες με πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρονται χωρίς δορυφορικό πιάτο και χωρίς διαδικασίες εγκατάστασης κερδίζουν όχι μόνο έδαφος αλλά και συνδρομητές. Αντίστοιχες πλατφόρμες έχουν λανσάρει και οι λοιποί εγχώριοι πάροχοι, κερδίζοντας μερίδιο από την συνδρομητική πίτα που αριθμεί περί τους 1,1 εκατ. συνδρομητές, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτούς οι συνδρομητές διεθνών πλατφορμών όπως το Netflix.



Το λανσάρισμα της EON TV ωστόσο, στο οποίο είχαν αναφερθεί και τα στελέχη των Nova και United κατά την τελευταία συνέντευξη Τύπου, αποτελεί τον έναν άξονα πάνω στον οποίο κινείται η εταιρεία το τελευταίο διάστημα. Ο δεύτερος αφορά στην ενίσχυση του περιεχομένου, με αρκετές νέες προσθήκες να έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Να θυμίσουμε ότι μόλις προ ημερών η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε αποκλειστική, πολυετή συμφωνία με την NBC Universal Global Distribution για τα δικαιώματα πρώτης προβολής σε συνδρομητική τηλεόραση των ταινιών και σειρών της τελευταίας. Χάρη στη νέα συμφωνία, οι συνδρομητές θα παρακολουθούν στα κανάλια Novacinema ταινίες και σειρές πρώτης προβολής, όπως «Fast & Furious», «Let Him Go», «Every Breath You Take» «Land» και «The Thing About Pam, κλασικούς τίτλους όπως «Jurassic Park», «Penguins of Madagascar», «Over the Hedge» καθώς και βραβευμένες με Oscar ταινίες όπως «Milk» και «Brokeback Mountain».

Στην περίπτωση του αθλητικού περιεχομένου η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ προστίθεται στις πέντε ομάδες (Ολυμπιακό, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο και ΠΑΣ Γιάννινα) με τις οποίες υπάρχει ήδη συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Επιπλέον εξασφάλισε και συμφωνία για την μετάδοση της Premier League. Η United Group πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του αγγλικού πρωταθλήματος και η πρεμιέρα της επόμενης σεζόν (2021-22) θα «φιλοξενηθεί» από τα κανάλια Novasports, αποχωρώντας μετά από μια δεκαετία από την Cosmote. Παρότι οι επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει, η συμφωνία φέρεται να αφορά έξι σεζόν.