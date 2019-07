Ναι είναι γεγονός! Η Coca-Cola κάνει το όραμα της για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορριμμάτων πράξη μέσα από το πρόγραμμα Zero Waste Beaches.

Αυτό το καλοκαίρι η εταιρία αναλαμβάνει δράση μαζί με τους στρατηγικούς της συνεργάτες, την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και επισκέπτεται 9 επιλεγμένες ελληνικές παραλίες στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα γύρω από το ζήτημα των απορριμμάτων.

Ας πιάσουμε όμως το μίτο από την αρχή.

Το 2018 στο Νταβός, ο CEO της Coca-Cola, James Quincey ανακοίνωσε το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα και τη δέσμευσή της να το κάνουμε πράξη. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τους φιλόδοξους στόχους της: να συνεχίσει να εστιάζει στην ανάπτυξη 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών, μέχρι το 2025, στη χρήση τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες, μέχρι το 2030 και τέλος στην συλλογή και ανακύκλωση μίας συσκευασίας για κάθε μία συσκευασία της εταιρείας που κυκλοφορεί στην αγορά, μέχρι το 2030.

Γιατί πλαστικό;

Τα απορρίμματα και οι πλαστικές συσκευασίες βρίσκονται παντού και επιβαρύνουν τη ρύπανση του πλανήτη μας. Παρ’ όλα αυτά, το πλαστικό παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Τα πλεονεκτήματα που έχει ως υλικό, όπως μικρό βάρος, χαμηλό κόστος παραγωγής, αντοχή και ευκαμψία, ευκολία στη χρήση, το κατατάσσει σε ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά στον κόσμο, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών και ιδανικό για την συσκευασία και συντήρηση τροφίμων και ποτών.

Εντούτοις, όσο χρήσιμο μπορεί να είναι ως υλικό η λανθασμένη ή μη σωστή διαχείριση μετά τη χρήση του έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον αλλά και τις θάλασσες, αφού συχνά καταλήγει εκεί ως απόρριμμα.

Η Coca-Cola αναγνωρίζοντας το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί και επιθυμώντας να γίνει μέρος της λύσης αλλά και της δημιουργίας καινοτομιών που δίνονται μέσα από την κυκλική οικονομία, έχει πάρει στην Ελλάδα σημαντική θέση και πραγματοποιεί πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες υποστηρίζοντας πως τα πλαστικά έχουν δημιουργηθεί για να αντέχουν στον χρόνο, αλλά όχι ως απορρίμματα. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ώστε να συλλέγονται, να ανακυκλώνονται και να αποκτούν μια νέα ζωή είτε ως νέες συσκευασίες είτε ως κάτι άλλο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η εταιρία θέτει το ζήτημα των απορριμμάτων ως έναν από τους τρεις πυλώνες της νέας της ανατρεπτικής καμπάνιας #NEVERSETTLE φιλοδοξώντας να ανοίξει τον διάλογο γύρω από το σημαντικό αυτό θέμα και να συμβάλλει στην επίλυση του!

Η ιστορία άρχισε από την μαγευτική Θεσσαλονίκη όταν η εταιρία ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να υλοποιεί πιλοτικά το πρόγραμμα Zero Waste Future – ένα τριετές ολιστικό πρόγραμμα που βασίζεται στην παρέμβαση, στην εκπαίδευση γύρω από την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία και στην αλλαγή στάσης των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως την τρισδιάστατη εκτύπωση ώστε να λάβουν μια 2η ζωή! Ήδη από τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, η εταιρία κατάφερε να ενημερωθούν 100.000 πολίτες, να συλλεχθούν 90 τόνοι υλικών και να εκτεθούν 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι στα μηνύματα του προγράμματος.

Φέτος, το καλοκαίρι, το Zero Waste Future μεταφέρεται στις παραλίες ως Zero Waste Beaches και ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα σε περιοχές όπως στα Χανιά, την Κύθνο, τη Ρόδο, την Κεφαλλονιά αλλά και την Αθήνα. Στο πρόγραμμα Zero Waste Beaches, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, περιλαμβάνονται 9 ελληνικές παραλίες και θα πραγματοποιηθούν δράσεις όπως τοποθέτηση κάδων 4 ρευμάτων ανακύκλωσης με ξεχωριστό ρεύμα για τα πλαστικά μπουκάλια, οργανωμένους καθαρισμούς παραλιών καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε 27 παραλιακές επιχειρήσεις για το προσωπικό και για τους επισκέπτες γύρω από τα θέματα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ!

Η εταιρία έχει ως στόχο να ανοίξει τον διάλογο γύρω από το ζήτημα των απορριμμάτων και να δημιουργήσει ένα κίνημα που μαζί του θα φέρει την αλλαγή αναφορικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα και κυρίως τις πλαστικές συσκευασίες. Γι’ αυτό, καλεί τον κόσμο σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεται να ανακυκλώσει τα απορρίμματά του τονίζοντας πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να δώσει δεύτερη και τρίτη ζωή στις πλαστικές συσκευασίες!

Ναι ναι, σωστά διαβάσατε!

Τις παραλίες της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, των Λουτρών και του Αγίου Δημητρίου στην Κύθνο, της Έλλης στην Ρόδο, του Μακρύ Γιαλού, της Σκάλας και του Μύρτου στην Κεφαλλονιά, της Γλυφάδας στην Αττική και στην Νέα Παραλία στην Θεσσαλονίκη θα κοσμούν του χρόνου το καλοκαίρι τρισδιάστατα εκτυπωμένα έπιπλα από το πλαστικό που συλλέχθηκε και ανακυκλώθηκε μέσα από το πρόγραμμα Zero Waste Beaches ως μια ζωντανή απόδειξη πως το πλαστικό μπορεί να επιστρέψει ως ένα νέο χρήσιμο αντικείμενο για τη ζωή και την καθημερινότητά μας.

Κι ακόμα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνολογίας αιχμής όπως εκείνη της τεχνητής νοημοσύνης, η Coca-Cola μέσα από το Messenger στη σελίδα της στο Facebook δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν το 3D εκτυπωμένο χρηστικό αντικείμενο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό που θα ήθελαν να προσφέρουν σε μία από τις επιλεγμένες παραλίες κάνοντας τους συμμέτοχους στην πρωτότυπη και ανατρεπτική για τα ελληνικά δεδομένα ενέργεια! Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε ξαπλώστρα, αποδυτήριο και διάδρομο για την παραλία που εξασφαλίζει την πρόσβαση και σε ΑΜΕΑ αλλά και το χρώμα της προτίμησής τους.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο και σε όλα τα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπο, υπαίθρια διαφήμιση, ψηφιακά μέσα).

Για την Coca-Cola ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο είναι εφικτός! Αν θες κι εσύ να μάθεις περισσότερα για το Zero Waste Beaches, επισκέψου το The Coca-Cola Journey.