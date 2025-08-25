Τα «βήματα» για την αξιοποίηση των 22 Περιφερειακών Αεροδρομίων

Στην τελική ευθεία για το μοντέλο αξιοποίησης των 22 Περιφερειακών Αεροδρομίων που έχει στο χαρτοφυλάκιό του το fund βρίσκεται το Υπερταμείο, με τις εξελίξεις να «πυκνώνουν» από Σεπτέμβριο. Οι παράγοντες ΥΠΑ και Πολεμική Αεροπορία. Οι εκτιμήσεις για διαγωνισμό από το 2026. Τα σενάρια για το μοντέλο.

Στην τελική ευθεία για το μοντέλο αξιοποίησης των 22 Περιφερειακών Αεροδρομίων που έχει στο χαρτοφυλάκιό του το fund βρίσκεται το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), με τις εξελίξεις να «πυκνώνουν» από Σεπτέμβριο, όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει.

Βέβαια, υπάρχει η εμπλοκή της ΥΠΑ ή και της Πολεμικής Αεροπορίας σε κάποιες περιπτώσεις (όπου υπάρχει και στρατιωτική χρήση) που μπορεί να απαιτεί άλλου είδους χειρισμούς, ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, πρόθεση του Υπερταμείου, αν όλα πάνε βάσει προγραμματισμού του, είναι η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού από το νέο έτος, μάλλον μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες από τις υποδομές έχουν σοβαρές ανάγκες έργων αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν, ενώ δεν έχουν όλες την ίδια ελκυστικότητα για τους επενδυτές, έχοντας περιορισμένη κίνηση.

Για το ακριβές μοντέλο αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αερολιμένων της χώρας που παραμένουν στον έλεγχο της ΥΠΑ, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, και εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι, θα περιμένουμε να «κλειδώσει» από Σεπτέμβριο και μετά, με βάση τις υποδείξεις του χρηματοοικονομικού συμβούλου που ολοκληρώνει τη δουλειά του. Εν συνεχεία, Υπερταμείο και συνεργάτες θα αποφασίσουν το μοντέλο ανάθεσης (π.χ. υβριδικό ΣΔΙΤ, παραχώρηση, κάτι άλλο), αν τελικά οι αερολιμένες θα παραχωρηθούν σε 1 cluster, όπως ήταν οι αρχικές σκέψεις, ή σε περισσότερα, και άλλες παραμέτρους. Κατά συνέπεια, πάμε στην τελική ευθεία για τις αποφάσεις.

Στόχος του Υπερταμείου είναι στο τέλος του 2027 να έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Βέβαια, μένει να επιβεβαιωθεί ή όχι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όπως από παλιότερα έχει αποκαλύψει το insider.gr, προβλέπονταν να παραχωρηθούν ως ενιαίο «πακέτο» (καθώς κάποια θεωρούνται «φιλέτα» και άλλα όχι), κάτι που επίσης θα πρέπει να «κλειδώσει». Ήδη έχουν γίνει αυτοψίες, ενώ, αναμένονταν στοιχεία από την ΥΠΑ. Ωστόσο, η τελική απόφαση για τον αριθμό των «πακέτων» αερολιμένων που θα βγούνε προς αξιοποίηση αναμένεται προσεχώς.

Όπως έχουμε αναφέρει, προ διμήνου από το Υπερταμείο «βγήκε» διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού συμβούλου. Ειδικότερα, η ΕΕΣΥΠ αναζητούσε να προσλάβει μια εξειδικευμένη και άκρως έμπειρη δικηγορική εταιρεία, με έδρα τις Βρυξέλλες και επαρκή πρακτική στο δίκαιο της Ε.Ε., για να ενεργήσει ως Νομικός Σύμβουλος σχετικά με την ανάπτυξη 22 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, τα οποία επί του παρόντος διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δηλαδή των υποδομών σε Αλεξανδρούπολη, Άραξο, Αστυπάλαια, Χίο, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Καστοριά, Κοζάνη, Κύθηρα, Λέρο, Λήμνο, Μήλο, Νάξο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σητεία, Σκύρο, Σύρο.

Το Υπερταμείο σχεδιάζει αφενός, μέσω συμβούλων, το βέλτιστο χρηματοοικονομικό μοντέλο αξιοποίησης που θα «προτείνει» σε υποψήφιους επενδυτές, αφετέρου, στη συνέχεια, την διενέργεια του διαγωνισμού, από τη νέα χρονιά. Με τα μέχρι πρότινος δεδομένα υπήρχαν τα σενάρια περί μοντέλου που σχετίζεται με κάποιου είδους παραχώρηση ή υβριδιδκού ΣΔΙΤ όπου θα αναζητηθεί ένας operator, ενώ όπως έχουμε αναφέρει, σε τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο (Νέα Αγχίαλος) εξετάζεται η χρήση cargo. Ενδεχομένως το fund να διατηρήσει και εδώ κάποιο μειοψηφικό μερίδιο. Λογικά, καθώς κάποια αεροδρόμια έχουν χαμηλή κίνηση, θα προβλεφθεί και δημόσια επιδότηση.

Η Καλαμάτα και οι πιθανοί «μνηστήρες» των «22»

Στην ΕΕΣΥΠ και στην κυβέρνηση θα ήθελαν να κινηθούν στον «δρόμο που χάραξε» το εγχείρημα του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν. Βασ. Κωνσταντακόπουλος», όπου επικράτησε, δίνοντας τη μοναδική προσφορά, σε σχετικό διαγωνισμό η κοινοπραξία των Fraport – ΔΕΛΤΑ (Κοπελούζος) – Πηλέας (όμιλος Κωνσταντακοπούλου). Προφανώς όχι ως προς τον αριθμό των προσφορών, αλλά ως προς την επιτυχία του διαγωνισμού με όρους συμφέροντες για το δημόσιο, όπως είχε ανακοινώσει πέρυσι τον Δεκέμβριο το ΥΠΕΘΟ. Μια και ο λόγος για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για υπογραφή της σύμβασης τον Οκτώβριο ή εντός του τελευταίου 3μήνου του 2025.

Σε άλλους διαγωνισμούς που έχουν γίνει τελευταία για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση αεροδρομίων (π.χ. τα πρώτα 14, της Καλαμάτας, στο Καστέλι Ηρακλείου, τον ΔΑΑ) σε σχετικούς διαγωνισμούς είχαν δώσει το παρών ή επικρατήσει σχήματα και ονόματα όπως οι Fraport, TEMES (όμιλος Κωνσταντακόπουλου, Hilton, Costa Navarino κ.α.), Κοπελούζος, PSP, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, GMR, Metlen, AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και άλλα ξένα σημαντικά ονόματα. Μένει να φανεί αν ενδιαφερθούν και για αυτές τις υποδομές, κάποιες, ωστόσο, εκ των οποίων βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Επίσης, είναι ένα ερωτηματικό αν θα μπορούσε να δώσει το παρών ο ίδιος ο ΔΑΑ, μέτοχοι του οποίου, όπως έχουμε αναφέρει, συμμετείχαν σε άλλες σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για αξιοποίηση αεροδρομίων.

Να θυμίσουμε ότι η Eurobank είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Doxiadis Associates Consultants on Development and Ekistics SA ο τεχνικός σύμβουλος και η Your Legal & Partners, μαζί με το δικηγορικό γραφείο Δρακόπουλος – Βασαλάκης DVLAW, οι νομικοί σύμβουλοι, συγκροτώντας μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα κοινοπραξία. Στα τέλη 2024, το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, ο τεχνικός σύμβουλος ολοκλήρωσε το σύνολο των επισκέψεων στα 22 περιφερειακά αεροδρόμια και έδωσε, εντός του Φεβρουαρίου 2025, στο Υπερταμείο, το πρώτο παραδοτέο, το οποίο αφορά την τεχνική καταγραφή και επισκόπηση κάθε αεροδρομίου ξεχωριστά (technical due diligence). Επί της ουσίας, το παραδοτέο αφορά σε μια «φωτογραφία - ακτινογραφία» της παρούσας τεχνικής κατάστασης κάθε αεροδρομίου, περιλαμβάνοντας την υφιστάμενη κατάσταση υποδομών και εγκαταστάσεων.