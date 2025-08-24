Ειδήσεις | Διεθνή

Μόσχα και Κίεβο αντάλλαξαν 146 αιχμαλώτους πολέμου

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 146 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία παρέδωσε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος

