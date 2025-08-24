Κατασχέθηκαν 2,8 τόνοι κοκαΐνης στο Μεξικό

Χάρη σε ακτίνες γάμμα, «το στρατιωτικό προσωπικό εντόπισε ανωμαλίες» στο διαμέρισμα του φορτίου, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Κάπου 2,8 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις και ομοσπονδιακούς αστυνομικούς κατά τη διάρκεια τριών επιχειρήσεων στο Μεξικό, στα σύνορα με τις ΗΠΑ και στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας στον Ειρηνικό, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο.

Στο Σαν Λουίς Ρίο Κολοράδο (βορειοδυτικά), πόλη που γειτονεύει με την αμερικανική πολιτεία Αριζόνα, στρατιωτικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς εντόπισαν και κατέσχεσαν προχθές Παρασκευή 1,3 τόνο κοκαΐνης, επιθεωρώντας φορτηγό με εμπορεύματα.

Χάρη σε ακτίνες γάμμα, «το στρατιωτικό προσωπικό εντόπισε ανωμαλίες» στο διαμέρισμα του φορτίου, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους ανακοίνωσε μέσω X ότι ο οδηγός του φορτηγού τέθηκε υπό κράτηση, εν αναμονή αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Ο κ. Γκαρσία Χάρφους ανέφερε ακόμη ότι στα ύδατα του Ειρηνικού, στα ανοικτά της πολιτείας Γκερέρο, το πολεμικό ναυτικό εντόπισε και προχώρησε στην κατάσχεση ποσότητας 900 κιλών κοκαΐνης.

Και κατά τη διάρκεια δεύτερης επιχείρησης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, το μεξικανικό ΠΝ βρήκε ακόμη 601 κιλά κοκαΐνης πάνω σε πλοίο. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι μεξικανικές αρχές πολλαπλασιάζουν τις επιχειρήσεις τους για να εμποδίσουν τη δράση κυκλωμάτων διακινητών ελεγχόμενων ουσιών, εν μέρει εξαιτίας της πίεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί τους γείτονες της χώρας του με απαγορευτικούς τελωνειακούς δασμούς αν δεν τερματίσουν την εμπορία ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ και το Μεξικό διαπραγματεύονται το τρέχον διάστημα διμερή συμφωνία για ζητήματα ασφαλείας, ενώ κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου ο κ. Τραμπ διέταξε πρόσφατα τον αμερικανικό στρατό να αναλάβει δράση εναντίον λατινοαμερικάνικων καρτέλ, κάποια από τα οποία προστέθηκαν τον Φεβρουάριο στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει η Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ