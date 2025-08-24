Πολιτική | Διεθνή

Εγγυήσεις ασφαλείας: «Παράθυρο» για παρουσία Καναδών στρατιωτών στην Ουκρανία

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως η παρουσία ξένων στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία θα ήταν «σημαντική».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα στο Κίεβο ότι δεν θα απέκλειε την παρουσία Καναδών στρατιωτών στην Ουκρανία ως τμήμα μελλοντικών προτεινόμενων εγγυήσεων ασφαλείας, το πλαίσιο των οποίων επεξεργάζονται τώρα η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της.

Ο Κάρνεϊ μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως η παρουσία ξένων στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία θα ήταν «σημαντική».

Το θέμα της «παρουσίας, όπως λέγεται, μπότας επί του πεδίου, είναι σημαντικό για εμάς», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας δίπλα στον Καναδό πρωθυπουργό που επισκέπτεται το Κίεβο με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

