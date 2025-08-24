Οι ρωσικοί όροι για ειρήνη στην Ουκρανία - Εγγυήσεις ασφαλείας, ΝΑΤΟ και πυρηνικά

Το Κρεμλίνο μεταξύ άλλων ζητά εγγυήσεις ασφαλείας από τις μεγάλες δυνάμεις και η Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην αποκτήσει πυρηνικά.

Μια ομάδα χωρών περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας, αποκάλυψε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σκιαγραφώντας τους όρους της Μόσχας για μία ειρήνη με το Κίεβο. Το Κρεμλίνο μεταξύ άλλων ζητά εγγυήσεις ασφαλείας από τις μεγάλες δυνάμεις και η Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην αποκτήσει πυρηνικά.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας μιλώντας στο NBC επεσήμανε ότι μία ομάδα κρατών που θα περιλαμβάνει περιλαμβάνει τη Γερμανία και Τουρκία και άλλες χώρες θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Και οι εγγυήτριες χώρες θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, η οποία δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και η οποία πρέπει να μην έχει πυρηνικά» υπογράμμισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας επεσήμανε πως ο Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022. Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, και άλλες χώρες.

Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης καρκινοβατούν. «Το μόνο που κάνουν είναι να αναζητούν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις», επεσήμανε ο Λαβρόφ,

Επέκρινε επίσης τη θέση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος, όπως ανέφερε, «επιμένει, θέτει όρους, απαιτεί -με κάθε τίμημα- άμεση συνάντηση» με τον Ρώσο ομόλογό του. Σχετικά με τις απειλές «δυτικών χωρών να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις», ο Λαβρόφ τις χαρακτήρισε «προσπάθεια καταστρατήγησης της διαδικασίας που ξεκίνησαν Πούτιν - Τραμπ, η οποία απέφερε πολύ καλά αποτελέσματα». «Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν», πρόσθεσε.