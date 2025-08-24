Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Υψηλή παραβατικότητα και διοικητικές κυρώσεις σε 4 νέους κλάδους από Νοέμβριο

Τα πρόστιμα, ανάλογα το είδος της παράβασης, ξεκινούν από τα 600 ευρώ και φτάνουν -στην περίπτωση της μη ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας- στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τον Νοέμβριο σε περίπου 33.000 επιχειρήσεις και 350.000 εργαζόμενους από τέσσερις νέους κλάδους της οικονομίας, που δεν εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τα πρόστιμα, ανάλογα το είδος της παράβασης, ξεκινούν από τα 600 ευρώ και φτάνουν -στην περίπτωση της μη ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας- στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται από τις 3 Νοεμβρίου 2025 (υποχρεωτική εφαρμογή) σε:

στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,

στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,

σε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,

σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, το συγκεκριμένο σύστημα για το σύνολο του προσωπικού τους. Το σύστημα αυτό, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους, αρκεί να έχουν υπογράψει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και να απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων - εργοδοτών. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

Από την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:

όταν ο κύριος ΚΑΔ δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

όταν ο εργοδότης - επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ.

όταν ο κύριος ΚΑΔ είναι ένας από τους ενταγμένους, αλλά τα υποκαταστήματα ανήκουν σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και οι οποίοι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, θα ενταχθούν σε επόμενο στάδιο.

Χτυπάει «κόκκινο» η παραβατικότητα

Η ψηφιακή κάρτα διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση των παραβάσεων επί εργασιακών θεμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025.

Σχεδόν 6 στις 10 παραβάσεις σχετίζονται με το ωράριο απασχόλησης και την καταγραφή των ωρών άφιξης και αποχώρησης από τους χώρους εργασίας. Η Επιθεώρηση και το ΠΣ «Εργάνη» ελέγχουν την ακριβή ώρα «χτυπήματος» της κάρτας και αν διαπιστώσουν πως, για την ίδια επιχείρηση, μεγάλος εργαζομένων έχουν την ίδια ώρα εισόδου ή αποχώρησης, τότε στις εταιρίες αυτές στέλνεται έλεγχος.

Ο λόγος είναι ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει ο κίνδυνος οι κάρτες να χρησιμοποιούνται από τον προϊστάμενο ενός τμήματος ή από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αν πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση.

Καραγκούνης: «Τεράστια εκτίναξη δηλωθέντων υπερωριών»

«Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουμε δηλωμένες 2.142.000 περισσότερες υπερωρίες, Δηλαδή μειώνουμε την μερική απασχόληση και αυξάνουμε την πλήρη και όσο δουλεύουν οι Έλληνες, ακριβώς διότι εφαρμόζουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αμείβονται. Σε σχέση με το παρελθόν έχουμε μια τεράστια εκτίναξη εκτίναξη δηλωθέντων υπερωριών. Αυτή είναι η πραγματικότητα» τόνισε την Παρασκευή ο υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην ΕΡΤ.